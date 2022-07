Confronta a diputados de Morena y PRI por exigir regreso de escuelas de tiempo completo en Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Mientras que el PRI pidió al Pleno del Congreso del Estado regresar el programa de escuelas de tiempo completo en Sinaloa, para beneficiar a más de 100 mil niños, que actualmente muchos esperan a sus padres por horas en el trabajo o en espacios públicos, José Manuel Luque Rojas de Morena rechazó la petición, bajo el argumento de que las escuelas no son guarderías y que ahora se entregan los recursos públicos a los padres y planteles para que hagan buen uso.

El debate lo inició el priista Sergio Mario Arredondo Salas, quien se pronunció por el diálogo y escuchar el reclamo de madres y padres, como se hizo con periodistas y viudas de policías, y se otorgue una respuesta a la petición de poner en funcionamiento un programa con casi tenía veinte años de operación.

La diputada Cinthia Valenzuela Langarica respaldó al legislador con el caso de lo que sucede en la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, en donde se le informó que la matrícula en su mayoría era de alumnos de colonias populares lejanas y que sus padres son trabajadores de las oficinas federales que están aledañas, empleados que trabajan en los camellones a un lado del canal, de las plazas comerciales y muchos otros más eran hijos de trabajadores del Congreso del Estado.

La también presidenta estatal del PRI dijo que en visitas a varias escuelas de Culiacán se han acercado niños a pedir su ayuda para regresar el horario extendido, porque le comentaron que su madre tuvo que renunciar a un trabajo para cuidarlos, aunado a que la comida caliente que recibían era el único que alimento del día.

Por su parte, Arredondo Salas explicó este horario extendido los niños reciben, además de esta enseñanza, una comida que es elaborada en participación de los padres de familia, de la comunidad de la escuela, reciben una dieta balanceada, y donde a lo largo de los años se logró crear procesos higiénicos, donde participaban escuelas, nutriólogos, expertos en inocuidad, que fueron fortaleciendo solidariamente esta iniciativa para los niños.

Los distintos exámenes, como la prueba Planea, han dejado constancia que estos niños y niñas de escuela de tiempo completo, tienen un mejor nivel de aprovechamiento, leen mejor, tiene mejor desempeño en matemáticas.

"No estoy buscando un reclamo, ni tampoco que iniciemos una recriminación a nada ni a nadie, se trata de que esta legislatura en su autonomía, en su soberanía, proponga en la agenda pública, a través de una mesa de diálogo con el poder ejecutivo y con las instancias competentes, la construcción de una respuesta original para que los niños y las niñas de Sinaloa puedan recuperar sus escuelas de tiempo completo", planteó.

En respuesta, Luque Rojas señaló que en este programa no ha sido retirado y está a disposición de los padres de familia en coordinación con los directores de las escuelas, para que hagan uso de los recursos para atender aquellas instalaciones deterioradas, vandalizadas u otras necesidades.

Insistió que no pueden regresar este programa y consideró que se debe buscar atender la necesidad de guardería y no extender el tiempo en las escuelas, que no es para este fin.

Los priistas llamaron a construir un diálogo con el gobernador Rubén Rocha Moya, que ha sido sensible a este reclamo.