Congreso de Sinaloa confía que la SCJN lo va a favorecer en controversia por impuesto predial

Sinaloa.- El presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz afirmó que el Poder Legislativo le asiste la razón en la aprobación de las tablas catastrales progresivas de 2.5, 3.0 y 4.0 por ciento, pero se respeta la posición del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, porque será el único Ayuntamiento que interponga controversia constitucional ante su inconformidad de aumento entre 6 y 7 por ciento, con base al índice inflacionario.

Aclaró que los fundamentos expuestos por la actual legislatura son más sólidos, que se tiene confianza del dictamen aprobado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación va dirimir esta diferencia entre las partes en conflicto de este juicio.

Bojórquez Ruiz dijo que para definir los valores de la tabla catastral estuvieron presentes alcaldes y funcionarios municipales que permitió llegar a un consenso en los valores de una tabla catastral, que quedaron satisfechos con ello.

El Congreso del Estado ofreció el derecho de audiencia y cada presidente municipal pudo expresar sus necesidades, y los legisladores explicaron el por qué se fijaron las bases para incrementar la recaudación y no buscar aumentos para subsanar lo que no se capta de los contribuyentes que no pagan.

"Él está en todo su derecho de tener esta controversia constitucional, al encontrarse en desacuerdo con nosotros, es algo válido y es un procedimiento legal que se puede dar se litigue en las instancias correspondientes y no en los medios de comunicación y vamos a esperar que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación", comentó el legislador del PAS.