Congreso de Sinaloa convoca a la Iglesia católica a la tolerancia

Sinaloa.- Al afirmar que “la reforma dada, Dios no la quita, quien la puede juzgar es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, convocó a la Iglesia católica a promover la concordia y no la intolerancia.

Lo anterior en referencia a la publicación en redes sociales, el 13 de marzo, de fotografías de los legisladores que votaron a favor de la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13, a quienes llamaron “diputados abortistas”, integrantes de los grupos parlamentarios del Morena, PRI, PT y MC.

Promover concordia

Comentó que la Iglesia tiene su mundo, que se relaciona con los asuntos pastorales y que de acuerdo al papa Francisco, se tienen que circunscribir a esto; y los asuntos del Congreso del Estado corresponden a un interés público y se parte de que la mujer es sujeto de derechos.

Convocó a los religiosos a promover la concordia y el amor al prójimo, y cada diputada y diputado debe opinar cómo se siente.

“Yo en lo personal no me siento exhibido, de ninguna manera, y yo estoy convencido de lo que hicimos y estoy seguro que la inmensa mayoría de las mujeres están de acuerdo y un gran porcentaje de hombres, que ya no es posible seguir colocando a la mujer como alguien que está subordinada en su vida privada las definiciones del Estado”.

Aclaró que los diputados no promueven el aborto, sino los derechos humanos y la única que pueda decidir en su cuerpo es la mujer, y lo único que se está haciendo es que quienes decidan hacerlo, tengan las condiciones sanitarias y en las mejores condiciones.

“Yo no profeso ninguna religión, soy respetuoso de todas las opiniones religiosas y respeto que cada ciudadano e individuo pueda profesar la religión con la que mayor identidad tenga”, externó y está a favor del humanismo.

El Dato

El 12 de marzo entró en vigor la reforma a la Ley de Salud y Código Penal, que legaliza el aborto a 13 semanas.

29 diputados que votaron para legalizar la interrupción del embarazo, podrían ser excomulgados por la Iglesia católica.