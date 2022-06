Congreso de Sinaloa emite convocatoria para elegir a titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Culiacán, Sinaloa.- Por acuerdo unanime de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Pleno del Congreso del Estado aprobó emitir la convocatoria pública para elegir a la persona que dirigirá el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La convocatoria va dirigida a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de defensa de derechos humanos y de periodistas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, para que propongan candidatas o candidatos.

El acuerdo aprobado establece que las personas propuestas para ocupar tal cargo deberán contar con los requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos; experiencia verificable de al menos cinco años en materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo.

Además de tener al menos treinta años de edad al día de la designación; poseer al día de la designación, una antigüedad mínima de cinco años título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo que le permitan el desempeño de sus funciones, y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso.

Se incluye los requisitos de presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial de forma previa a su nombramiento; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos seis años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos seis años anteriores a la designación y no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

Además, se pide no ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a menos que se haya separado de su cargo seis años antes del día de su designación.

Las propuestas y autopropuestas deberán dirigirse a la Junta de Coordinación Política y deberán ser acompañadas de la documentación siguiente:

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste ser el representante legal de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de defensa de derechos humanos y de periodistas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole proponentes, así como copia certificada del documento que le acredite tal carácter.

Currículum Vitae firmado, en el que se precise la fecha de su nacimiento, sus datos generales, correo electrónico y número telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa de al menos cinco años, en materia de defensa de derechos humanos o periodismo.

Copia certificada del acta de nacimiento y copia fotostática simple de la credencial para votar con fotografía vigente, por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la candidata o candidato propuesto.

Carta firmada, por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar la publicación de los documentos entregados en versión pública.

Copia fotostática de título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años.

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato manifieste gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso.

Presentar declaración de interés y patrimonial de forma previa a su nombramiento, en el formato que se habilitará para tal efecto en la página del Congreso del Estado; y de la declaración fiscal presentar copia fotostática simple de acuse de presentación ante el Servicio de Administración Tributaria.

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato manifieste no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos seis años anteriores a la designación.

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato manifieste no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos seis años anteriores a la designación.

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato manifieste no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato manifieste no ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a menos que se haya separado de su cargo seis años antes del día de su designación.

Los documentos que respalden que la candidata o candidato ha destacado por su contribución en materia de defensa de derechos humanos o periodismo; tales como: asistencia y participación en cursos sobre la materia, publicación de trabajos de investigación en esta, entre otros.

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con firma autógrafa de la candidata o candidato.

La documentación deberá entregarse a partir del día miércoles 22 de junio hasta el día viernes 01 de julio de 2022, en un horario de las 9:00 a 17:00 horas, en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, o bien enviarla al correo electrónico: oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, dentro del plazo referido en cualquier horario. Sin embargo, la hora límite para el último día serán las 17:00 horas.

Cuando venza el plazo para la recepción de documentación, la Junta de Coordinación Política remitirá a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, cada uno de los expedientes recibidos para efecto que se verifique el cumplimiento de los requisitos, en un período comprendido del 11 al 14 de julio de 2022.

La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.

La lista de candidatas o candidatos para ocupar la titularidad de la Dirección será publicado en el micrositio que para tal efecto se habilite en la página web del Congreso.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, una vez determinado el cumplimiento de los requisitos de Ley y de Convocatoria acordarán el formato y los horarios de las comparecencias mismas que se desarrollarán el día 20 de julio de 2022, en su caso, de las personas propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por internet.

Te recomendamos leer:

Estas comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán el dictamen de las candidatas o candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación Política. Dicho dictamen no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Congreso.

La persona electa para ocupar el cargo señalado durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, a excepción de la docencia o la labor de investigación académica.