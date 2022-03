Congreso de Sinaloa exige mano dura contra líderes de SNTE 27 y 53: "No tienen vergüenza" 

Sinaloa.- Un atentado contra la niñez y juventud realizan las secciones 27 y 53 del SNTE, y el gobernador Rubén Rocha Moya debe aplicar mano dura y no ceder un un milímetro a las pretensiones de los líderes sindicales de apropiarse de la Sepyc, que fue entregada en "charola de plata" por los gobiernos priistas y ahora no tienen vergüenza y exigen prerrogativas que no le corresponden para nombrar autoridades, afirmó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Sinaloa, José Manuel Luque Rojas, quien ratificó que el Poder Legislativo da su respaldo al mandatario estatal.

El legislador de Morena se refirió al paro convocado por la Sección 27 y respaldado por la 53 del SNTE, que calificó como un problema político por el cambio de gobierno estatal y se pronunció por imponer las decisiones y en contra de que el sindicato nombre a los funcionarios de la Sepyc y no permitirles nada y menos aceptar que nombren a directores, debido a que con descaro han politizado el tema de la educación.

Lo que está haciendo el gobierno del estado es recuperar para los estudiantes una educación de calidad y no poner en las manos de estos líderes del SNTE. Dijo,que "hay que ver las propiedades de los líderes sindicales", como Daniel Amador de la Sección 53 que "es inmensamente rico y se han enriquecido negociando e hipotecando el futuro de los niños y niñas de Sinaloa".

Explicó que los gobiernos del PRI les dio la Secretaría de Educación Pública y Cultura a la SNTE, y el gobernador ponía al titular de la dependencia y los subsecretarios, pero toda la demás estructura la nombraba estos líderes magisteriales, que es lo que buscan realmente en estas protestas.

Lamentó que en las evaluaciones de la OCDE salieron en los niveles de reprobación de cuatro o cinco grados por debajo de los países que la integran, y más de estar exigiendo derechos laborales, que a los maestros se le deben reconocer, pero que no tienen el derecho de administrar la educación en el estado.

Con estos resultados, un estudiante de otro país de la OCDE, de segundo grado tiene un conocimiento similar a un niño de quinto o sexto grado de primaria, que es lamentable.

La rectoría de la educación y las decisiones en esta materia las toma el estado, que incluye a la planta de profesores y lo que a pasado por años, es que los líderes sindicales se han apropiado con los malos resultados y en ello, tienen responsabilidad por otorgar plazas a "diestra y siniestra" con personas que tienen el perfil adecuado para formar a estudiantes, agregó.

Por ello, recomendó al gobernador Rocha Moya que no ceda en las presiones y si se tiene que llegar a un momento de crisis, estas vienen acompañadas de transformaciones y que en este caso es imposible de realizar de terciopelo.