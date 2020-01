Congreso de Sinaloa exige programa anual de obras públicas

Sinaloa.- Al dar cuenta de la omisión que por tres años el Ejecutivo del estado ha hecho al no publicar el calendario anual de obras públicas, la diputada local, Karla Montero Alatorres, exigió desde tribuna que en un plazo no máximo de cinco días, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, dé a conocer el plan de obras del 2020 al Congreso del Estado.

Al poner a consideración de pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mismo que fue aprobado por unanimidad, la legisladora del PES detalló que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados, en su artículo 11, el Congreso del Estado y los Cabildos deben autorizar el programa de obras públicas que proponga el Gobierno del Estado.

Lo legal

Además, informó que en el artículo 17 de la misma ley se establece que durante el ejercicio fiscal de cada año solo podrán ejecutarse aquellas obras que estén consideradas dentro del programa anual aprobado por los representantes populares.

Tal disposición no ha sido acatada en la administración de Quirino Ordaz Coppel, pues no ha presentado tal programa y, además, las obras que se han ejecutado no cuentan con el respaldo de este requerimiento legal.

“Hasta el día de hoy no ha llegado por parte del Ejecutivo estatal ningún programa anual a efecto de dar a conocer a este congreso cuáles obras se realizarán con cargo al presupuesto para el año 2020, ya aprobado, mismo programa que está obligado de acuerdo a la ley”.

Comparecencia

Tal situación ya había sido manifestada al secretario de Obras Públicas durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, correspondiente a la glosa del Informe de Gobierno.

Montero Alatorre señaló directamente que su administración ha omitido dar cumplimiento a la ley, por lo cual le solicitaba que trasparentara el catálogo de obras a realizarse.