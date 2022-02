Congreso de Sinaloa imposibilitado para contratar despachos externos que auditen fideicomisos del SNTE 53

Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa está imposibilitado a contratar despachos externos para auditar a los fideicomisos de la Sección 53 del SNTE, pero el gobernador Rubén Rocha Moya podría realizarlo a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, sugirió el diputado Adolfo Beltrán Corrales.

Solamente el Poder Legislativo se puede auxiliar a través de la Auditoría Superior del Estado, pero en este tema se enfrenta a que no la va a realizar, este órgano de fiscalización.

En tanto, la morenista Cecilia Covarrubias González explicó que desde 2019 se le solicitó a la titular de la ASE realizar las auditorías a los dos fideicomisos de la Sección 53 del SNTE y se negaron para no darle respuesta a las peticiones.

Es un tema que importa mucho en el Congreso del Estado, pese a que se puede conocer la respuesta de la auditora estatal de que cuenta con los elementos técnicos ni económicos para atender la petición del gobernador.

El pasista Gene Rene Bojórquez Ruiz, presidente de la Mesa Directiva, pidió que a Félix Rivera atender la petición de auditar a los fideicomisos del SNTE 53 y no tardar seis meses, como sucedió en el caso de la solicitud de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado, para dar una respuesta para decir que no podía por no contar con los expertos en la materia para llevar a cabo la revisión.

Otro caso conocido, es la denuncia que interpuso Adolfo Beltrán Corrales en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro por sobreprecio en un contrato de maquinaria y de arrendamiento de equipo, que tardaron 3 años para decirle lo mismo, que no contaba con los elementos humanos para ejecutarla.