Congreso de Sinaloa inicia el proceso de desafuero del alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Con la consigna de que ningún diputado iba a ingresar al recinto legislativo con teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos, ayer martes 07 de junio, a las 11:20 horas, se realizó la sesión secreta en el Congreso de Sinaloa con la lectura de las dos solicitudes de declaratoria de procedencia (desafuero) en contra del alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro.

Corresponden a los oficios 00943 y 00954 turnados por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada. En la documentación turnada por la FGE el 2 de junio, se informó que se le acusa al presidente municipal de su probable intervención en los hechos, que la ley califica como delitos de abuso de autoridad en agravio del servicio público y discriminación en contra de la dignidad de las integrantes de asociación civil Viudas de Policías Caídos y de Mario Eduardo Rodríguez Kato.

Denuncias penales

La segunda solicitud de declaratoria de procedencia recibida el 6 de junio, lo señala de la presunta comisión de delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, en agravio del servicio público del Ayuntamiento de Culiacán, quien por elección fue designado presidente municipal.

Luego de 40 minutos de lectura de los dos comunicados ante el pleno, las solicitudes de procedencia fueron turnadas a la Comisión Instructora, que se instaló al concluir la sesión.

Al ser abordados los legisladores, negaron dar mayores detalles de lo escuchado, ante la advertencia de que podrían incurrir en la comisión de un delito.

Es una jugada muy buena para finiquitar el corte de cabeza. (Estrada)va a tratar de arreglar el asunto, pero no le ayuda el carácter peleonero”: Nora Arellano, columnista de el Debate

La solicitud de licencia de Jesús Estrada tomó por sorpresa al Congreso del Estado, estimó la columnista Nora Arellano, de tal forma que no pudieron cambiar la estrategia de la declaratoria de procedencia (desafuero). Consideró que esta decisión es una jugada legal por parte del hoy alcalde con licencia, quien afirma que no posee ya fuero, por lo cual el proceso de desafuero en el Congreso no tiene sentido. Expuso que esta diferencia en las interpretaciones legales es interesante.

Arellano ve también como un signo de concordia entre poder municipal y estatal el acuerdo para gobernar juntos Culiacán. Esto refrenda que existe aún la alianza entre Morena y el PAS, dijo, entre Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen, un acuerdo establecido desde el centro del país, recordó la analista.

“La decisión de poner a la síndica procuradora (María del Rosario Valdez) mata a dos pájaros de un tiro, pues es reconocimiento a su lucha electoral en fórmula con el alcalde y tiene representación el partido (PAS),cuyo liderazgo recientemente ha sido afectado”, consideró.

Ve proceso a largo plazo

Con estudios en Derecho y Gobierno, Nora dijo que el “pleito” con Jesús Estrada no va a terminar en el Congreso local y prevé un proceso largo. “Van a agotar el procedimiento, se va a ir para largo, la reacción fue inmediata (en el Congreso), en medio de la sorpresa no tuvieron la frialdad para tener el acuerdo al interior del Congreso para detener el desafuero”, comentó.

Expuso que el que tiene la última palabra y no lo puede negar es el gobernador mientras que el operador es el Congreso. Considera que aún tratará de negociar Estrada, aunque le juega en contra su carácter belicoso.

“La liga está estirada, en cualquier momento puede rebotar, el brazo es el Congreso lo detiene o le sigue dando fuerza para que apriete”.

La también política feminista consideró que le podrían fincar responsabilidades a Estrada por violencia política de género ante alusiones a la vida personal de la secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez, quien, de hecho, suena para ocupar la alcaldía. (Por Lucía Mimiaga)

De manera respetuosa, les informamos que no se está de ninguna manera en el supuesto de vacante o falta absoluta del presidente”: Othón Herrera y Cairo, secretario de Ayuntamiento

El secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo, notificó el pasado lunes al Congreso del Estado que María del Rosario Valdez Páez asumió la alcaldía de Culiacán, y advierte a los diputados que, de ninguna manera, existe el supuesto de vacante o falta absoluta del presidente municipal y que no le asiste al Poder Legislativo la facultad alguna para nombrar a un presidente sustituto.

En el oficio número S.A./0608/2022 de fecha 6 de junio, dirigido al secretario del Congreso local, José Antonio Ríos Rojo, le informa que en la sesión extraordinaria de cabildo rindió protesta Valdez Páez, quien suplirá temporalmente a Estrada Ferreiro, con efectos a partir de esta fecha al concluir la sesión y hasta seis meses, “o antes, en caso de que este último avise sobre su reincorporación por haber concluido los trámites políticos, administrativos y legales que motivan la licencia”.

Lo anterior, precisa que forma parte de los acuerdos números dos y tres de la sesión mencionada.

Sin facultad Poder Legislativo

“Cabe aclarar que el presidente municipal con licencia no se separó de su puesto de forma definitiva, sino que habrá que regresar a su cargo en cuanto las condiciones se lo permitan, toda vez que el permiso que le otorgó el pleno municipal es de carácter temporal y se encuentra debidamente sustentado en lo dispuesto por los artículos 119, segundo párrafo, 125 fracción IV y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 20, segundo párrafo y 27 fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 107, segundo párrafo del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Culiacán”.

Expuso que no existe de ninguna manera la vacante o falta absoluta del alcalde, a que aluden los artículos 45 fracción XV y 50 fracción III de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 23 de la Ley de Gobierno Municipal, por lo que no le asiste a esa legislatura facultad alguna para nombrar un presidente sustituto. (Por Leticia Villegas)

Lo Positivo

Desafuero no será tema politizado

Los 40 legisladores acordaron proceder conforme a la ley y no politizar el tema de desafuero del alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro, que es un caso inédito para la política de Sinaloa.

Lo Negativo

Diputados se reúnen en sesión secreta

La Junta de Coordinación Política acordó la celebración de una sesión secreta y no permitió la grabación de audio ni video de la sesión ordinaria, que se realizó a puerta cerrada y hermetismo.