Congreso de Sinaloa podría llevar juicio político contra alcalde de Culiacán

Sinaloa.- De no cumplir con el descuento de 50% a los jubilados, pensionados, adultos mayores y discapacitados en el agua potable desde este jueves 10 de febrero, el Congreso de Sinaloa tiene que tomar la decisión de instalar la Comisión Instructora para iniciar el proceso de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó el diputado Adolfo Beltrán Corrales.

Otro instrumento legal, también que los ciudadanos afectados pueden acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a hacer valer el derecho, porque de no atender la ley se estaría violando las reformas a la ley.

El gerente de la Japac, Jesús Higuera Laura y los integrantes del Consejo Directivo de la misma paramunicipal pueden ser llamados a que se les aplique una responsabilidad, así como se va a convocar a la Auditoría Superior del Estado, para que determine con base a qué se están realizando los cobros del consumo de agua potable.

Al señalar que este 9 de febrero se publicaron las reformas al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y a partir de este hoy es obligación otorgar el 50% de descuento en los consumos de 50 metros cúbicos, sin ninguna condicionante de que deba el impuesto predial y demás contribuciones al Ayuntamiento, que sería ilegal.

El presidente municipal habla demasiado, y él sabe que no puede dejar de cumplir con una obligación, aunado a que Culiacán no puede ser gobernado con toma de decisiones basadas en el hígado y de los intestinos, y no se pone en lugar de los ciudadanos.

"Jesús Estrada puede decir lo que diga, pero tendrá que cumplir la ley y sino, las instancias tendrán que obligarlo", ratificó el legislador sin partido, quien lo llamó a que "no se haga tonto Estrada Ferreiro, siempre se le ha dado el descuento a los jubilados y pensionados", aunado a que la Japac cada año tiene un excedente de 100 millones de pesos.

En el municipio no se le ve ningún proyecto importante al presidente municipal, y solamente sus declaraciones están enfocadas a denigrar a los diputados y del Metrobús, para que argumente que no tiene dinero.

Corresponde al Congreso del Estado y los propios ciudadanos hacer valer la ley, en el caso de que no se les respeta la tarifa especial.