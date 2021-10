Congreso de Sinaloa rechaza las cuentas públicas de 18 de 21 entes públicos

Sinaloa.- Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa no aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 de 18 de 21 entes públicos estatales, municipales y autónomos.

Únicamente avalaron la aplicaron de los recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, Régimen Estatal de Protección Social en Salud y Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, debido a que encontraron pliegos de observaciones por un monto de 76 millones 489 mil 380 pesos con 98 centavos.

Previamente, el grupo parlamentario del PAS propuso una reserva, en la cual solicitaba la aprobación de la cuenta pública de la Japac de 2019, que respaldó el PRI, pero que, en las votaciones, el grupo parlamentario de Morena rechazó.

Entre las observaciones detectadas se documentó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante para pagar los pasivos de corto plazo, originando con ello pasivos sin fuente de pago.

Aunado, pagos por concepto de compra de vales de combustible, entregados a unidades que no forman parte del parque vehicular del organismo, y pagos superiores a lo establecido en el tabulador de sueldos, pagos por concepto de gratificación especial por trabajos en tiempos extraordinarios, en los cuales omiten anexar la documentación que lo justifique, y otros por diferentes conceptos, sin contar con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que amparen los gastos realizados.

Asimismo, se registró pagos por concepto de viáticos, sin contar con la documentación comprobatoria y la no elaboración de un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal; la no implementación del programa de Presupuesto basado en Resultados; el no entero de retenciones ante el SAT, IMSS, Fovisste, Infonavit y cuentas por cobrar con marcada antigüedad.

Los servidores públicos que manejaron recursos públicos no se encontraron afianzados y volúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados que no cumplen con las especificaciones de la construcción y; volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y no ejecutados.

A los entes públicos que no les aprobaron la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 son: la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Colegio de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, Servicios de Salud de Sinaloa, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, Universidad Tecnológica de Escuinapa, Universidad Politécnica de Sinaloa, Junta municipal de agua potable de Culiacán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa de Hidalgo, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

También no se avaló la cuenta pública, relativa a los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de los entes autónomos estatales siguientes: Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), y Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), correspondientes al ejercicio fiscal 2019.