Congreso de Sinaloa rechaza sancionar al gobernador Rocha por promoción de la revocación de mandato de AMLO

Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa rechazó sancionar al gobernador Rubén Rocha Moya por la promoción personalizada y vulneración del principio de imparcialidad y difusión de propaganda gubernamental que incurrió dentro del proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no haber potestad ni procedimientos establecidos como lo ordena la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El acuerdo estuvo respaldado por 35 diputados, Morena, PRI, PAS, PT y el diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales, y el único en contra de la panista Giovanna Morachis Paperini.

Al aprobar el dictamen sobre la determinación judicial de fecha 8 de junio de 2022, dictada en el expediente que se actúa, SUP-REP- 362/2022 y acumulados, turnado por el tribunal electoral para aplicar un procedimiento sancionador y lo cual se determina que no ha lugar a imponer sanción al Ejecutivo estatal y se ordena archivar el expediente como asunto concluido.

Se argumentó que el Poder Legislativo estatal no puede ejecutar acto de autoridad alguna en cumplimiento de la sentencia dictada el 19 de mayo de 2022, que fue confirmada por la Sala Superior, porque se está imposibilitado para imponer sanciones en el caso específico de las conductas y en el momento que ocurrieron.

Lo anterior compromete la posibilidad de demostrar su legalidad y se violaría el principio de seguridad jurídica, debido a que no existe competencia prevista con anterioridad al hecho para resolver en torno a ello, que fue señalada como infracción cometida por parte del gobernador de Sinaloa.

En el análisis jurídico, Donato Vega, director jurídico del Congreso del Estado estableció que aplicarse alguna sanción el acto se convertiría en inconstitucional, por carecer de la debida fundamentación.

El diputado Feliciano Valle Sandoval explicó al Congreso del Estado se turna cuando hay una sanción de parte de una autoridad estatal o municipal, que no tenga superior jerárquico y le corresponde a esta legislatura resolver esta situación.

Lo observado en comisiones, se detectó que cuando el Congreso de la Unión legisla sobre la revocación de mandato en la Constitución Política de México y en la Ley de Revocación de Mandato y en todas las leyes supletorias a la normatividad, si enumera las conductas prohibidas y no establece las sanciones.

Lo anterior es parte de la omisión legislativa grave y deficiente no contempla sanciones, que, si dice que existe la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas, de realizar promoción y difusión de procesos de revocación de mandato son para el INE y organismos electorales y no realizar actos de promoción parciales, subjetivos y no contratar propaganda en medios de comunicación, pero no las sanciones.

Aclaró que el Congreso del Estado no es competente para determinar cuáles son las conductas del gobernador, y la atribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El procedimiento especial sancionador del expediente SRE-PSC-77/2022 se originó por escrito de queja de fecha 23 de marzo de 2022, promovido por Movimiento Ciudadano y otra, en contra de varios titulares del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre los que se encuentra el gobernador Rocha Moya.

En la sentencia se determinó que dicho titular del Poder Ejecutivo Estatal cometió la infracción consistente en promoción personalizada y vulneración del principio de imparcialidad, así como la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.