Congreso de Sinaloa reprueba las cuentas públicas 2019 de los 18 ayuntamientos

Sinaloa.- Por mayoría y sin discusión, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de rechazo de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de los 18 municipios de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que llevó al diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, a expresar que los morenistas no trataran de quedar bien con amigos y compadres.

Durante la sesión, los diputados del PRI y PAN se pronunciaron por defender las cuentas públicas de los municipios gobernados por aquellos alcaldes de sus este partido político; mientras que el secretario de la Comisión de Fiscalización, insistió en cada una de sus intervenciones a favor de los dictámenes que reprueban las cuentas públicas, y que se encontró que en los resultados de la Auditoría Superior del Estado son recurrentes en cada administración municipal.

Zazueta Zazueta, perteneciente al grupo parlamentario de Morena señaló que los alcaldes en funciones en 2019 tuvieron el tiempo necesario para atender las observaciones, pero se han percatado que los buscan hasta que "el agua está en el cuello".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo aclaró que las observaciones establecidas en los informes individuales no deben ser consideradas por esta soberanía en firme, dado que una vez que les es notificado a los entes por la Auditoría Superior del Estado el informe individual que contiene las observaciones, estos tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar la información y consideraciones pertinentes y posteriormente a ello, el Órgano Técnico de Fiscalización debe de pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles sobre la solventación o no solventación de las observaciones.

Las cuentas públicas de 2019 no aprobadas corresponden a los municipios de Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Mocorito, Navolato, Salvador Alvarado, Concordia, Rosario, Mazatlán, Escuinapa, Elota, Culiacán, Sinaloa, San Ignacio, Cosalá y Guasave.