Congreso del Estado podría iniciar juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa podría iniciar juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de conformidad a las pruebas que presentó un grupo de ciudadanos organizados en la asociación Pueblo Unido por Culiacán, y de la revisión que hagan a las implicaciones de este proceso, que en el caso de que reúna los requisitos para iniciarlo, que "no haya duda se va a proceder", afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez.

La Constitución Política de México consagra funciones muy claras para el Congreso del Estado, que son responsabilidades que se están asumiendo, y los legisladores de Morena no van esconder la cabeza y revisarán la documentación que están entregando los ciudadanos.

Leer más: Antorchistas afirman que Estrada Ferreiro se niega a atenderlos

"Estamos en eso y no voy adelantar vísperas, queremos ser muy responsables en eso y estamos iniciando la revisión, el área jurídica está revisando la documentación, las motivaciones, pruebas, etc., vamos a llevar eso, que no es un proceso rápido y que lleva cierta dinámica", aclaró el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Destacó que el hecho de que sean del mismo partido (Morena), no significa que van a solapar nada indebido, y todo agravio a la Constitución y al pueblo, suponen sanciones y que tendrán que hacer, que este grupo parlamentario será congruente.

Leer más: Gobernador pide a Estrada Ferreiro que desista de la Controversia Constitucional por el tema del agua potable

"Estamos diciendo por dónde nos vamos a conducir, y mi labor es conducir con responsabilidad el proceso y apego a la Constitución y los pasos que marca", sentenció.