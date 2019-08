Congreso de Sinaloa incumple con comunidad LGBTTTI

Culiacán, Sinaloa.- Al culminar el segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado ha vuelto a incumplir con la dictaminación de dos iniciativas que proponen la tipificación de crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTTTI y la referente al cambio de identidad y género.

A pesar de haber hecho diversos pronunciamientos para su pronta dictaminación, Tiago Ventura, del Comité de la Diversidad de Sinaloa, expresó que el Poder Legislativo omitió trabajar en estos dos temas de absoluta urgencia para la comunidad LGBTTTI, por lo que, de no cumplirse con la dictaminación de dichas iniciativas al regresar del periodo vacacional, estarían interponiendo recursos legales ante los tribunales.

“Entendemos que ahorita están en periodo vacacional. Nosotros estuvimos insistiendo, pero no se logró nuevamente; pero sin duda, en cuanto terminen las vacaciones nosotros también estaremos presionando para que estas dos iniciativas no se olviden”, comentó.

Preocupación

El activista manifestó que en la comunidad LGBTTTI persiste la preocupación de que la tipificación de crímenes de odio y el cambio de identidad no prospere al interior del Poder Legislativo pues, tras la no aprobación del matrimonio igualitario, está claro que el Congreso no cuenta con la mayoría de diputados que se inclinen por la defensa de los derechos de las personas LGBTTTI.

“Si no votaron al matrimonio igualitario, no sé qué podemos esperar de estas otras dos iniciativas que todavía tenemos presentadas. Esperemos que los legisladores tomen conciencia de que al negarse, están violentando los derecho de muchas personas”, mencionó.

Por ello, Ventura argumentó que es sumamente importante que quienes votaron en contra del matrimonio igualitario reciban la sanción y llamados de atención necesarios para que su postura en próximas legislaciones sean de respeto.