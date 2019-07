Congreso ratifica rechazo de nueve cuentas públicas

Culiacán, Sinaloa.- Los dictámenes de los informes de las cuentas públicas de los municipios que fueron reprobados por la Auditoría Superior del Estado fueron aprobados por el Congreso del Estado.

Durante la sesión ordinaria de este martes, y entre un leve confrontamiento de los legisladores de las diversas bancadas, los legisladores avalaron los dictámenes emitidos por la Comisión de Fiscalización, y que ratifica el trabajo técnico hecho por la ASE en las revisiones de los ejercicios fiscales del 2017 de los Ayuntamientos de Angostura, Badiraguato, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Mocorito, Navolato y Rosario.

Votación y discusión

Por unanimidad, con las abstenciones de la bancada priista, dichos dictámenes fueron aprobados; sin embargo, hubo pronunciamientos en contra de la forma en que dictaminaron los informes, tal y como se había discutido durante las reuniones previas de la Comisión.

Durante la discusión del dictamen, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez, dejó en claro las lagunas de ley que persisten en materia de fiscalización de recursos, sobre todo las referentes a las facultades del Poder Legislativo en ese sentido.

Mientras que el diputado de Morena Marco Antonio Zazueta aseveró que el Congreso hizo su parte correspondiente, apegándose a la ley y dando cuentas claras a la ciudadanía.

Villalobos Seáñez expresó que, a pesar de que su voto es a favor de los dictámenes, se tiene que reformar para homologar los tiempos de fiscalización y evitar incurrir o desacreditar en las labores de la Auditoría Superior del Estado, así como modificar los artículos constitucionales para evitar contradicciones.

Señalan ilegalidad

Por otra parte, la diputada del PRI, Elva Margarita Inzunza, tomó la palabra para exhibir que la Comisión de Fiscalización ha incurrido en actos ilegales al tomarse atribuciones que no le corresponden.

Expresó que el proceso de fiscalización termina hasta el 31 de octubre, por lo que la Comisión no debió emitir ningún dictamen en relación con las cuentas públicas y que, además, con ello los morenistas buscan destituir a la actual titular de la ASE para nombrar a otro que les convenga: “Existe un propósito político de desacreditar a la ASE. La Comisión adelanta juicios sin sustento. Pese al carácter del informe es preliminar, se están tomando determinaciones que no están fundamentadas, quieren nombrar a un nuevo auditor a su modo y quieren distorsionar la ley”, dijo.

En respuesta, la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, aclaró que la legislatura tiene todas las facultades para votar y dictaminar a favor o en contra de los informes de cuenta pública.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, acusó al PRI de querer polarizar el tema e incurrir en ilegalidades en las sesiones del Presupuesto de Egresos 2019 y durante la aprobación de la restitución de la magistrada Lucila Ayala: “Estamos actuando con claridad y legalidad. El trabajo que está haciendo es legal, y no vamos a permitir que se creen cortinas de humo para desviar que el ciudadano entre y revise los montos observados en cada una de las cuentas”, expresó.

“Yo no robé”: Chenel

Por haber sido alcalde del Ayuntamiento de Angostura en el año 2017, el actual diputado local José Manuel Valenzuela se ausentó de la sesión y de esta forma evitó incurrir en conflictos de interés con su voto en el informe de su cuenta pública.

Sin embargo, el tres veces alcalde aseguró en entrevista que nunca se ha robado nada ni ha hecho mal uso de los recursos públicos: “Yo soy de los políticos que siempre he sido observado y presionado. Quise hacer grandes cosas, pero hice lo que pude. Reconozco las observaciones, pero yo no me llevé nada”, dijo.