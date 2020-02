Congreso vota contra ratificación de Tirado en Ismujeres

Sinaloa.- Con seis votos en contra y tres a favor, los diputados integrantes de la Diputación Permanente no aprobaron el dictamen el proponía la ratificación de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Aracely Tirado Gálvez.

El voto que marcó la diferencia, fue el voto en contra del panista, Jorge Iván Villalobos, puesto que, ya se previa la postura contraria de los morenistas y la positiva de los priistas, con lo cual se dejaba un escenario ligeramente parejo en la votación.

Al iniciar la sesión de la diputación permanente, la diputada priista, Ana Cecilia Moreno, dio cuenta de la ausencia de la titular de la panista, Roxana Rubio, sin embargo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, hizo válida la asistencia de Jorge Villalobos, pues la ley prevé que los suplentes tienen las mismas facultades de los titulares de las permanentes y no se necesita justificante o algún oficio para poder acudir.

Durante la discusión del dictamen, mientras que, la diputada del PRI, Ana Moreno, se pronunció a favor del dictamen y por la ratificación de la directoral, el panista, Jorge Villalobos, se posicionó en contra.

Reyna Aracely Tirado Gálvez, extitular de IsmujeresFoto: El Debate

Este último, dijo que, no encuentra algún motivo que sirva para justificar la permanencia de Reyna Tirado, pues desde que, se implementó la alerta de género, las cifras de violencia intrafamiliar y la de género ha ido en aumento y además, la cultura de la denuncia decayó.

Además, hizo énfasis en que, él mismo ha sido sujeto activo de la violencia contra la mujer, situación de la que ahora, se arrepiente.

“No encontramos elementos para que ella se quede, mi postura no es para hacer eco de los colectivos, sino para todas las mujeres de Sinaloa que suplican ser respetadas y siguen siendo víctimas de violencia, de lo que lo mismo he sido activo y ahora me arrepiento” dijo.

Misma postura en contra, fue apoyada por la legisladora de Morena, Alma Rosa Garzón.

Coincidió en que, los índices de violencia contra la mujer no han mejorado y que, su no ratificación, no es motivada por cuestiones políticas, sino, por los precarios resultados que ha dado en su función.

“Exhorto al gobernador que mande otra propuesta, además, su trabajo como investigadora académica de tiempo completo demanda mucho tiempo y ser directora el Ismujeres, requiere d atención”, manifestó.

A favor, se pronunciaron los legisladores, Ana Cecilia Moreno del PRI y Eleno Flores del PT.