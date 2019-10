Culiacán.- A treinta años de la muerte Manuel Jesús Clouthier del Rincón "Maquío", los hermanos Clouthier recordaron a su padre con emotiva misa en la parroquia de nuestra señora del Rosario.

Durante la ceremonia religiosa el padre Rento Duran ofrecio unas palabra en memoria del excandidato presidencial "Maquío", quien aseguró que era militante del partido que representaba.

"Como persona y politico, diferente un hombre integro, un hombre que amaba a su pueblo sobre todo Sinaloa y para mi ese señor fue como un modelo en quel tiempo estaba estudiando la carrera de contabilidad, mi familia tambien eran seguirdores de él, incluso dos integrante de mi familia fueron presidentes municipales, ami no se me dio ese lado de la politica, se me dio por este".

Expresó que nunca se imaginó que estaria ofreciendo una misa en la memoria de Maquio.

A la misa asisitieron hijos, nietos y otros familiares y amigos para recordar el aniversario luctuoso del ex candidato a la presidencia.

Rebeca Cloutier, manifestó que a treita años de la muerte de su padre Catedral sigue siendo un simbolo para la familia.

"Aqui fue su misa, aquí fue la misa de mi mamá, aquí esta su busto, aquí fueron todos los mitis a los que venimos en fin es un lugar muy simbolico y de muchos recuerdos para nosotros".

Conmemoran el 30 aniversario luctuoso de Manuel Clouthier/ El Debate

Mencionó que hacen falta más personas como su padre y recordo un dicho que mencionaba un empledo del rancho al decir que cuando su padre nacio el molde se quebro ya que no había otro igual, pero añoro que alguien más tubiera su generosidad, su compromiso, entrega y su vision del cambio ya que sería muy importante que alguien lo retomara.

Recalcando que para que existan los cambios que su padre queria para México se necesita de mucho trabajo y que todos los mexicanos se sumen a la transformación.

Por su parte Manuel Cloutier Carrillo también dijo que hacen falta más personas como su padre y sobre todo que acaben con la corrupción demostando hechos, no solo con discursos, así como que la ciudadanía siga luchando por tener una buena democracia.

"yo quiero empezar a ver cosas concretas, acciones de lo que se hace y se dice, no basta, no será una cuarta transformación en el país una que transforme solamente el discurso tiene que empezar a transformar la realidad"