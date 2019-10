Conoce Sinaloa con solo 399 pesos, gobierno del estado te invita

Si has deseado conocer todos los bellos rincones de Sinaloa pero no has podido por lo que representa el costo o la falta de tiempo, no dejes pasar esta oportunidad que el Gobierno del Estado de Sinaloa está ofreciendo. Pon atención porque estás a punto de irte de vacaciones pronto.

Viajando Puro Sinaloa

Este mes de octubre, Gobierno del Estado de Sinaloa lanzó el programa 'Viajando Puro Sinaloa', el cual tiene como objetivo principal promover los atractivos turísticos de Sinaloa entre los Sinaloenses, incentivando así el Turismo Social e Incluyente en el Estado.

En esta primera etapa, que tendrá una duración de 3 meses (septiembre-diciembre), se tienen programados 100 viajes en las diferentes rutas, incluyendo salidas especiales para grupos vulnerables. En cada ruta se tiene considerado visitar al menos dos municipios y contemplado mover alrededor de 5,000 pasajeros, incluyendo personas con discapacidad.

Accesible para todos

El costo de los tours va desde $399.00 pesos hasta $650.00 pesos por persona en ocupación cuádruple dependiendo la categoría del hotel que sea seleccionado para el viaje.

¿Qué incluye el paquete?

Transportación

2 días y 1 noche de hospedaje

Desayuno en cortesía

Guías locales

Viajes incluyentes

Dentro de estos viajes y rutas se contempla que puedan viajar personas con discapacidad, de esta manera todos tendrán la misma oportunidad de conocer y disfrutar las bellezas del estado.

Toda la información del programa puede ser consultada en la página viajandopurosinaloa.com, en donde se pueden hacer compras en línea, dando facilidades de pagos con tarjetas de crédito.

Uno de los grupos que han disfrutado de 'Viajando Puro Sinaloa'.

Rutas

Son 17 rutas en total, nueve parten de la ciudad de Culiacán, mientras que de Mazatlán saldrán tres visitando seis destinos diferentes; de Guasave saldrán dos rutas y de Los Mochis tres rutas más.

Saliendo de Culiacán

Guamúchil - Mocorito - Surutato

Angostura - Guasave - Los Mochis

Los Mochis - El Fuerte

Guamúchil - Mocorito - Sinaloa de Leyva

Elota - Cosalá

La Noria - Concordia - El Rosario

El Rosario - Escuinapa

Elota - San Ignacio

Choix - El Fuerte

Para ver las demás rutas y sus paquetes ingresa a www.viajandopurosinaloa.com

Saliendo de Mazatlán

Culiacán - Imala

Culiacán - Altata

Elota - Cosalá

Para ver las demás rutas y sus paquetes ingresa a www.viajandopurosinaloa.com

Saliendo de Guasave

Culiacán - Imala

Culiacán - Altata

Para ver las demás rutas y sus paquetes ingresa a www.viajandopurosinaloa.com

Saliendo de Los Mochis

Mocorito Guamúchil

Culiacán - Imala

Culiacán - Navolato

Para ver las demás rutas y sus paquetes ingresa a www.viajandopurosinaloa.com

Para contratar los viajes puedes visitar el portal viajandopurosinaloa.com, ahí encontrarás cada una de las rutas con los precios de cada una de ellas, horarios de salida y actividades que incluye el paseo, así como también se les da la opción de elegir hoteles de un precio mayor y el tipo de habitación, ya sea sencilla, doble y cuádruple.

Como ves ya está todo listo para viajar, solo falta que te decidas. Invita a tu familia o amigos, seguramente tendrán una grata experiencia y lo mejor, a un bajo costo.

Página oficial: www.viajandopurosinaloa.com

Facebook: Viajando Puro Sinaloa