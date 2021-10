Conozca las bases para ocupar el cargo de Fiscal General de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de la renuncia de Juan José Ríos Estavillo al cargo de fiscal general del estado de Sinaloa, hoy se emitió la convocatoria para iniciar el proceso de selección de su relevo en los periódicos de mayor circulación en la entidad, así como en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la página web del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

La convocatoria establece que los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos marcados en la Constitución Política del Estado de Sinaloa: Ser ciudadana o ciudadano por nacimiento; Tener 35 años cumplidos; antigüedad mínima de diez años con el título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos.

Para el registro los aspirantes deberán entregar por escrito y en formato digital en dispositivo USB los siguientes documentos: Currículum Vitae, acta de nacimiento, copia del INE vigente, copia certificada de título profesional en Derecho y el Plan de Trabajo propuesto en el que se deberá ponderar las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.

Asimismo, el escrito libre con firma autógrafa en el que manifieste de forma expresa su voluntad de participar en el proceso de selección de Fiscal, la carta de no antecedentes penales con vigencia no mayor a 30 días al momento de presentar la documentación, dos cartas de recomendación expedidas por personas o instituciones de reconocida solvencia moral, constancia de no inhabilitación para el servicio público y la declaración 3 de 3.

Los tiempos de registro

Para el registro, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal del Estado de Sinaloa podrán acudir a las oficinas del CESP ubicadas en boulevard Francisco I. Madero #39 Poniente, colonia centro a partir del lunes 25 de octubre hasta el miércoles 27 del mismo mes, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Una vez entregado los requisitos, las personas deberán firmar los siguientes documentos proporcionados por la CEPS: Consentimiento informado de publicación de datos personales, carta compromiso y carta de aceptación del cargo, en caso de ser persona seleccionada.

Y para promover la participación ciudadana, representantes de instituciones académicas, organismos empresariales, de sociedad civil, colegio de profesionistas y sociedad en general podrán enviar al correo contacto@coordinaciongeneralcesp.org.mx propuestas de preguntas para la etapa de comparecencias con una extensión máxima de 200 caracteres.

Los plazos marcados para los puntos contenidos en la presente convocatoria son: recepción de preguntas ciudadanas para comparecencias del viernes 22 al martes 26 de octubre; la comparecencia de los aspirantes se desarrollarán el lunes 1 y martes 2 de noviembre 2021; la evaluación de los registros será el 3 de noviembre así como la entrega por escrito de los 5 aspirantes al Gobernador del Estado.