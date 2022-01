Consejeros nacionales del PRI no pedirían expulsión de Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- De tener la oportunidad de participar en una nueva asamblea nacional del PRI para votar por una posible expulsión del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, mi voto sería en contra, respondió tajantemente Ricardo Madrid Pérez.

El consejero nacional del PRI originario de Sinaloa dijo que en lugar de votar por una expulsión, su voto sería porque se valorara la decisión, la realidad y el actuar del exgobernador, puesto que la política exterior está por encima de la política partidista “y sobre esto yo votaría en contra de una expulsión del exgobernador, lo digo de manera contundente, pero también seré respetuoso, insisto, de lo que determine el Comité Ejecutivo Nacional”.

Dijo que una invitación a representar al país en el exterior no tiene por qué ir en contra de la postura política que ha tenido el exgobernador. “Ha dicho claro que tiene un agradecimiento por el partido y por las oportunidades que le dio, creo que tendría que entrar también al análisis que él fue cuidadoso y contundente en enviar una carta en tiempo y forma pidiendo que se le posibilitara la separación de sus derechos políticos, y todos esos elementos a mí me llevarían a hacer una valoración equilibrada, donde la política y la representación del país ante un importante país como es España no debería ser un elemento que tenga que ver con la postura de los estatutos del partido”.

Sin embargo, Madrid Pérez dejó claro que entiende que el PRI tiene normativas que deben ponerse sobre la mesa para analizar una decisión definitiva. “Esa es la parte que seguramente estará en análisis y yo estaré respetuoso siempre del lado del partido y atento a las delimitaciones que marque el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el PRI”.

En el mismo sentido, la diputada local y también consejera nacional del PRI, Cinthia Valenzuela Langarica, consideró que la diplomacia no tiene colores ni partidos, por lo que se deberían respetar las decisiones personales de los militantes, puesto que la invitación a la embajada fue una invitación directa del presidente de la República y no a través de instituciones.

Dejó claro que su voto en la pasada asamblea nacional celebrada el 31 de octubre de 2021 fue a favor de que se le otorgara la licencia partidista al entonces gobernador, tal como él mismo lo solicitó, sin embargo, la asamblea decidió no otorgarla.

“El exgobernador lo hizo en un acto de gratitud y reconocimiento al partido, sin embargo, el Consejo la negó y ante eso estaremos en espera de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional”.

Postura institucional

Por su parte, el senador de la República y también consejero nacional del PRI Mario Zamora Gastélum dejó claro que aunque el exgobernador Quirino Ordaz Coppel es su amigo personal, su postura será siempre acorde a la fracción parlamentaria del PRI, la cual deberá definirse mañana 31 de enero en una reunión plenaria, donde además de participar los 13 senadores de este partido, también participará el presidente nacional, Alejandro “Alito” Moreno.

“El PRI modificó sus estatutos y todo aquel dirigente priista o alto miembro del partido que reciba una invitación de un gobierno distinto a las siglas del PRI, en los nuevos estatutos dice que debe solicitar permiso al Consejo Político Nacional y en su momento así lo hizo Quirino cuando aún era gobernador y, después de escuchar opiniones a favor y en contra, el Consejo decidió no otorgarle ese permiso, lo que quiere decir que si él decide tomar la decisión de irse a España, como todo indica que así la ha tomado, entonces el Consejo Político le quitará sus derechos como militante o podrá tener alguna otra decisión al respecto con respecto a su militancia priista”, consideró.

Al ser cuestionado sobre cuál será el sentido de su voto en el Senado, Zamora Gastélum aclaró que en lo personal tiene una intención definida, pero respetará los lineamientos que el partido establezca sobre el tema.

Asimismo, dijo que ya no habrá otra asamblea donde se trate el tema de licencia partidista o posible expulsión de Quirino Ordaz del partido, puesto que ya se dio un resolutivo.

“Dentro del seno de la fracción, los senadores tenemos libertad de votar en cualquier sentido y cualquier iniciativa o planteamiento que se presente al Senado, pero como cualquier grupo parlamentario también tenemos nuestras normas y reglas al interior, donde hay temas en que decidimos ir todos juntos, donde hay temas donde se decida ir con otros partidos políticos y en otros temas donde se tiene plena libertad y nos deja el coordinador que cada quien decida el sentido de su voto acorde a lo que en lo personal considere. Sobre este tema, esta discusión no la hemos tenido, pero la vamos a tener el próximo lunes 31 de enero, donde se habrán de presentar los distintos argumentos y cuál es la determinación que como grupo parlamentario tomemos”.

Sin embargo, ambos consejeros nacionales coincidieron en señalar que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel es una persona preparada, capaz y cumple con las características que requiere un cargo diplomático como la Embajada de México en España, por lo que consideran que podría hacer un muy buen papel como embajador.

Dato: 31 de octubre de 2021, fecha en que el Consejo Político Nacional del PRI negó licencia partidista al entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para atender la invitación a la embajada.