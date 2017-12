Consejos para proteger tu hogar y tu familia del frío

Tener una casa bien climatizada para la próxima temporada de frío, te ayudará a ahorrar energía y a mantener el hogar cálido y acogedor. Para que no te tome desprevenido, toma en cuenta las siguientes recomendaciones que Lobe Ferretera nos ofrece y que te serán de gran ayuda.

NO LE TEMAS AL BAÑO

La regaderas o duchas eléctricas son una gran opción para el invierno, ya que de esta manera podrás ahorrar tiempo y dinero al no calentar agua en la estufa y gastar gas. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, si quieres seguir disfrutando de este relajante momento durante las mañanas o en las noches.

CONFÍA EN UN BUEN BOILER

En cualquiera de las épocas del año el agua es indispensable y en temporada de invierno puede llegar a convertirse en una tortura por que la utilizamos tanto para el aseo personal como los quehaceres domésticos. Confía en un buen calentador de agua y olvídate de andar pasando frío o enfermarte. Si aun no cuentas con uno, apresúrate a comprarlo.

Olvídate de pasar frío y haz lo necesario para evitar que tus familiares se enfermen. Ponte en manos de los verdaderos expertos para que así, además de disfrutar de estas épocas, cuides tu hogar y tu bolsillo.

