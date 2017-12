Consejos para solicitar apoyo federal para tu negocio

Este 2018 el Gobierno Federal repartirá más de 350 mil millones de pesos a través de sus diferentes fondos y dependencias como SAGARPA, INADEM, SEDESOL, CONACYT, CONAFOR, INAES y muchas otras.

Estos fondos que se reparten año tras año, se entregan a personas y empresas que cumplen los requisitos que se marcan en las Reglas de Operación de los Programas.

El principal elemento que hay que conocer para acceder a uno de estos fondos, son las Reglas de Operación, ya que ahí encontramos toda la información referente a requisitos, criterios de elegibilidad, evaluación y en general todo lo que necesitamos saber sobre los anexos y documentos que es necesario entregar para participar en estos programas federales.

Según la Secretaría de Economía, alrededor del 95% de las solicitudes de apoyo federal son rechazadas, no porque no existan fondos suficientes, si no porque hay errores e incongruencias en sus solicitudes de apoyo.

Mas información sobre los programas en: www.pranamexico.com/apoyos_federales.html

¿PERO, QUÉ ES UN APOYO FEDERAL?

Un apoyo federal es un subsidio a la inversión, que el gobierno entrega, procedente del presupuesto de egresos de la federación en la sección programable del gasto.

Estos subsidios a la inversión, conocidos comúnmente como apoyos federales a fondo perdido, tienen el objetivo de generar empleos e incentivar el crecimiento de la economía nacional y el valor del peso mexicano, según el artículo número 25 de la constitución.

Estos apoyos en la mayoría de los casos se entregan en efectivo, que se deposita a una cuenta especial que la empresa o persona beneficiaria apertura, antes de recibir el apoyo, donde se llevarán a cabo todas las transacciones predefinidas en el proyecto de inversión.

Algo que me ha llamado mucho la atención a través de los años, es la desinformación y la falta de interés que tienen las administraciones públicas para dar a conocer y promocionar estos programas.

Puedo decir que la única dependencia que he podido ver en acción en cuanto a publicidad de sus programas es el INADEM, sin embargo su presupuesto es uno de los más bajos en el ranking de dependencias.

Un dato muy interesante que hay que saber, es que en todas las dependencias federales solicitan diferentes documentos, requisitos, proyectos y anexos financieros. Y esto hace que los beneficiarios potenciales se sientan abrumados ante tanta información y trámites.

Aunque también un hecho importante es, que las micro, pequeñas y medianas empresas parecen ignorar por completo dos temas muy importantes: Las licitaciones y los programas federales de apoyo. Cuyos trámites son muy similares y en algunos casos, muy sencillos.

Cuando escribí el libro: 'Todo sobre los apoyos federales' me encontré con muchísima información disponible en Internet, sobre todo en las reglas de operación de los programas. Sin embargo, no encontré información pública, valiosa y práctica en cuanto a la elaboración de las solicitudes de apoyo, proyectos de inversión y corridas financieras.

Por estos motivos muchas empresas se mantienen al margen de estos programas, ya que en las sedes de las secretarías no hay la atención o las herramientas necesarias para instruir y alentar a las personas y empresas a que participen.

Este 2018, sin importar el tamaño de la empresa, todos deberíamos de realizar el ejercicio de aplicar en programas de apoyo y subsidio federal, ya que estamos en todo nuestro derecho como ciudadanos, de recibir esta ayuda y de mejorar las condiciones de nuestros negocios con esta gran herramienta que está al alcance de todos.

La única manera de tener acceso a los apoyos federales es por medio de un proyecto de inversión.

Para encontrar la convocatoria para tu proyecto, de programas como: SAGARPA, INADEM, SEDESOL, CONACYT, CONAFOR, PROCODES, PPCI, PROSOFT y otros, usa nuestro buscador de apoyos federales en www.pranamexico.com/plataforma/buscador.php

Autor: Teófilo Nava - Consultor de Prana México