Consideran violatorio si el Estado intenta regular sueldos

Culiacán, Sinaloa.- La interpretación de la ley de remuneraciones de los servidores públicos es distinta para el diputado local Feliciano Castro, comparada con la glosa que hacen abogados sinaloenses, quienes señalan que el Estado no puede regular los salarios en la UAS.

Con las declaraciones vertidas en los últimos días por parte de legisladores y el gobernador, ven preocupante si se intenta violentar la autonomía de la institución.

Ante las recientes publicaciones del sueldo que perciben el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y otros funcionarios uaseños que ganan más que el gobernador, Feliciano Castro, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, aseguró que el máximo funcionario universitario viola esta ley al percibir un sueldo mayor al del gobernador e incluso al del presidente de la República.

“En el artículo 27 de la Constitución, donde bonos, estímulos, etcétera son parte de las remuneraciones, el rector solo publica su cheque de salario, pero soslaya lo demás”, agregó en días pasados el legislador.

Interpretación

José Luis Olivas Montoya, presidente del Colegio de Abogados “Alberto Sánchez González”, A.C., de Los Mochis, dejó en claro que si existe un ordenamiento jurídico, por consecuencia tiene vigencia e independientemente de que se haya emitido la ley para los ingresos de los funcionarios públicos estatales, es una ley que no debe imponerse sobre otra (la ley orgánica de la UAS).

Dijo que lograr que no tenga efecto la ley orgánica de la UAS tendría que derogarse a fin de que no tenga efectos en su totalidad o una parte, pero mientras eso no pase, la autonomía de la institución debe respetarse, lo que se relaciona a autogobernarse e imponer los tabuladores salariales.

“Esto es lo que quizá no entiendan las personas y lo quieren ver desde un aspecto muy social, decir que nadie va a ganar más que el presidente de la República porque ya lo dijo él, pero eso solo puede ser y se puede aplicar en función de una ley que regule a los que tenga que regular, en este caso es para los funcionarios públicos”, explicó.

El experto en leyes reiteró que el Estado mexicano no debe tener injerencia en las circunstancias internas de la UAS y los salarios, dijo, son cuestiones internas, porque los rige una ley orgánica institucional.

Defienden autonomía

“A lo mejor podría regularse de reducir presupuestos, pero decir que no debe ganar más, eso ya es una cuestión interna propiamente de la universidad, aunque seas el presidente de la República, el Poder Judicial o el Poder Legislativo no puede intervenir en las cuestiones internas de la UAS”, dijo el también profesor uaseño.

Al reiterar que la injerencia que puede tener el Estado mexicano en una institución autónoma es a través del presupuesto que se le otorga, Olivas Montoya destacó que lo único a lo que está obligada la institución es a transparentar en qué se aplica ese presupuesto, pero el sueldo de sus funcionarios y trabajadores, agregó, también depende de la preparación académica y la responsabilidad de los universitarios.

En el mismo sentido, el Dr. Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UAS, dijo que los universitarios no pueden ser considerados servidores públicos, pues se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución y el artículo 3, por lo que la ley de remuneraciones no puede estar por encima de ellos y el Gobierno solo puede auditar los recursos federales, “solo el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la universidad, podría analizar e intervenir en este aspecto”.

Resaltó que sería muy grave que a las autoridades universitarias se les considerara servidores públicos, pues eso daría pie para que el Gobierno participara en las decisiones de los mismos.

“Los requisitos para ser rector son muy diferentes que para otros servidores públicos, por lo mismo no se puede homologar su salario a la de un servidor público que inclusive no requiere ni ser profesionista”, expresó el abogado.

Además, agregó, el artículo 7 de la ley orgánica de la institución señala la existencia de tabuladores y sería ilógico que se aplicaran esos tabuladores a los empleados o funcionarios universitarios, “pues los universitarios percibimos un sueldo de acuerdo a nuestro grado de estudios y los tabuladores de empleados públicos solo se refieren a posiciones burocráticas”, concluyó.

¿Qué dice la ley?

La ley orgánica de la UAS señala en su artículo 1 que su autonomía está basada en los principios de la fracción VII del artículo 2 de la Constitución, que le otorga “la responsabilidad y facultad de gobernarse a sí misma”. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Reformas. El pasado jueves, el gobernador Rubén Rocha Moya dejó en claro en el evento de inicio del ciclo escolar invitado a la UAS, que los problemas y aspiraciones los resuelven los universitarios y que se respetará su autonomía. Si se desea elaborar una legislación debe ser la comunidad universitaria quien debe decidir si desean modificar la ley orgánica o no.

Esta misma semana, Feliciano Castro, líder de Morena en el Congreso, dijo que hay tres iniciativas para realizar posibles cambios en la UAS; sin embargo, expresó que esto debe realizarse mediante una consulta interna en la universidad.

En 2019

Se publicó la Ley de Remuneraciones de los servidores públi-cos de Sinaloa donde se establece que la remuneración que corresponda al Titular del Ejecutivo Estatal no podrá ser excedida por servidores públicos, ni la de este en relación a la del Presidente de la República.