Constitucionalidad de nuevas atribuciones al CPC en Sinaloa, sin definir

Sinaloa.- Aunque un juez de distrito dictó la suspensión (sobreseimiento) del juicio de amparo que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción interpuso para que se revisara la constitucionalidad de las atribuciones que les otorga la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el presidente de dicho comité, Enrique Hubbard Urrea, aseguró que las cosas siguen igual y el proceso continúa, pues ya presentaron un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

Hay que recordar que las atribuciones conferidas al CPC por el Congreso de Sinaloa en la nueva Ley de Obras Públicas los obliga a integrar los comités ciudadanos de obras públicas, por lo que el organismo, en voz de su titular, no solo reclama la inconstitucionalidad en esta decisión, sino que además afirman estar imposibilitados de llevar a cabo dicha tarea, pues carecen de presupuesto, estructura y personal y la ley que les dio origen tampoco les permite tenerlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sobre la decisión del juez de sobreseer el juicio de amparo, el embajador en retiro refiere que se dio bajo el argumento de que no había ocurrido el primer acto de aplicación y, por tanto, no procedía el amparo, sin embargo, recordó que ellos solo buscan que se determine la constitucionalidad o no de las atribuciones que intentan atribuirles.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 26 de junio sobre Covid-19

Respuesta a las críticas

Tras las críticas de “costosos e inservibles” que en el marco del sobreseimiento al juicio de amparo hizo la diputada Flora Isela Miranda Leal hacia los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Hubbard considera que esas personas “no conocen el estatuto jurídico, no entienden cuál es la estructura legal del CPC y le atribuyen, solo porque así se piensa, algunas actividades y obligaciones que no son parte del comité”.

Recordó que el comité que él preside es un organismo ciudadano, no uno descentralizado del Gobierno del Estado ni un órgano autónomo constitucional. “No tenemos presupuesto ni estructura orgánica, no tenemos recursos materiales ni recursos humanos, no tenemos empleados, no tenemos oficina, no tenemos teléfono, es decir(...) no tenemos cómo llevar a cabo todo este procedimiento que se nos está atribuyendo, porque creen que el CPC es otra cosa que no es y habría que empezar por conocer la estructura y el estatus legal”, añadió.

Precisó que el CPC no puede tener presupuesto ni lo puede pedir, tampoco empleados, pues “no está en las atribuciones legales convertirse en un organismo gubernamental, no existe esa posibilidad”.

Ante los impedimentos legales que tienen, insistió en que lo único que se están demostrando es la existencia de una legislación deficiente que salió sin haberse meditado objetivamente lo que iba a suceder. “No es solamente la falta de constitucionalidad que creemos firmemente es existente, sino además todos estos aspectos mencionados en donde el CPC está impedido para llevar a cabo una reestructuración legal”, agregó.

Proceso de revisión, sin plazo

Y aunque no hay plazo estimado para que el tribunal emita un fallo sobre el recurso de revisión, el titular del Comité mencionó que mientras este proceso continúa, las obras públicas no se detienen, al tiempo que se siguen creando los comités de obras y las figuras de testigo social con la participación de los órganos internos de control.

Incluso aseguró que ellos ya se sentaron a trabajar con los órganos internos de control de Gobierno del Estado, de los organismos autónomos y de los Ayuntamientos para crear los lineamientos necesarios para que se registren estas organizaciones y ese paso se dé, con la aclaración de que la ley no establece el procedimiento ni los requisitos.

Leer más: Fluye el registro de proveedores de útiles escolares y uniformes gratuitos en Sinaloa

En torno a si tendría que ser otra instancia la encargada de conformar esos comités ciudadanos de Obras Públicas cuya responsabilidad les atribuyeron y motivaron primero el amparo y luego el recurso de revisión de inconstitucionalidad, el presidente del CPC dijo que posiblemente, pero estaría adivinando un poco porque las disposiciones de la reforma no dejan en claro esto.

“El CPC no ha estado quieto en ningún momento, acabamos de terminar la participación en un procedimiento de Naciones Unidas que hace una revisión entre pares. Un estado es revisado por otros estados para crear los mecanismos necesario y proteger a los denunciantes de hechos de corrupción”, dijo Hubbard Urrea.

Síguenos en