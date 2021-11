Consulta de planta de fertilizantes no es vinculante y sí hay asuntos legales que resolver: Rubén Rocha

Sinaloa.- El ejercicio que se hizo en Ahome no es propiamente consulta se llama ejercicio participativo ciudadano, éste no es vinculante, explicó el gobernador Rubén Rocha Moya.

“El vinculante cuál es, el que se deriva del artículo 35 de la Constitución, éste no, ésta es una consulta popular que es por ley, algunos dicen que no, legisladores incluso que junto conmigo aprobaron este aspecto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es decir, se aprobó que se hagan este tipo de participaciones ciudadanas para tomar decisiones importantes y que no las haga solo el Ejecutivo, que no diga el presidente allá se va a hacer esto, que no diga el gobernador allá se va a hacer esto, sino que se consulte sobre todo si esto tiene un impacto, se prevé un impacto de todo tipo, que sea la gente la que resuelva si le conviene o no”, resaltó.

Al no ser vinculante, es una consulta que orienta y da a conocer lo que la ciudadanía quiere y entonces el gobernante dice si eso es lo que quiere la gente hay que empujarlo, pero no podemos ir contra la ley, expuso el mandatario estatal.

De acuerdo al gobernador, si hay instrumentos legales que se han interpuesto se tienen que resolver. Aun siendo vinculante, la parte judicial corre por otro riel, entonces pueden ocurrir estos temas.

“Acuérdense que hace poquito salió un decreto criticado por algunos del presidente, en el sentido de proteger la gran obra pública y la menciona como de seguridad nacional. Entre ellas, por cierto, van las obras nuestras porque son obras hidráulicas: la presa Santa María y la presa Picachos. Cuál es la idea, que no se puedan interrumpir por alguna acción judicial y pararla, la idea es poderla concluir, pero no es el caso porque ésta (la planta de fertilizantes es obra privada, esto es inversión privada. En el caso de la obra pública se prevé por un decreto presidencial alivianar este tema de la tramitología frente a inconformidades legales.