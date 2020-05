Contagios aumentan tras levantamiento de ley seca en Sinaloa: SSA

Sinaloa.- El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, reconoció que el aumento en el número de contagios y fallecimientos diarios por COVID-19 durante la última semana está relacionado con la aglomeración de personas y la pérdida de la sana distancia tras el levantamiento de la ley seca y con la ruta trazada por el Gobierno federal hacia una nueva normalidad que generó la idea de que ya se podía hacer una vida normal.

Cuestionado sobre los factores que tomarán en cuenta para un posible cambio de decisión restrictiva ante el repunte en el número de casos diarios, que ayer registró su cifra récord de 110 nuevos contagios, Encinas Torres aseguró que «el factor principal será la incidencia de casos nuevos y la prevalencia de más casos activos, y desde luego el número de decesos (409)».

Dijo que cuidarán que la capacidad hospitalaria no se sature, y para ello vigilarán que ronde entre el 40 y 50 por ciento, porque cuando llega al 65 por ciento es considerada una situación de semáforo rojo, como ocurre actualmente en Culiacán, donde admitió que se tiene una ocupación del 74 por ciento, y es el único municipio del estado en rojo.

Le siguen Ahome, en un 63 por ciento; y Mazatlán, con 55. Sin embargo, aseguró que aún no son considerados en rojo. Incluso, recordó que estos porcentajes son en relación con la capacidad intrahospitalaria, y aún hay anexos disponibles en los nosocomios.

Ante el relajamiento de las medidas de sana distancia entre la población, el titular de Salud sostuvo que el gremio de la salud ha hecho el mejor de los esfuerzos para contener al SARS-CoV-2, incluso le «ha metido el pecho» y se han contagiado alrededor de 600 trabajadores de las diferentes áreas de salud y han fallecido algunos, por lo que insistió en que la ciudadanía debe retomar los protocolos sanitarios de sana distancia.

«Todos estamos grandes, y la responsabilidad es compartida. Nosotros podemos decirles qué hacer. El protocolo existe para la limitar la movilidad, pero el hacerlo es responsabilidad de la sociedad».

Ocupación hospitalaria

Encinas Torres confirmó que de las 694 camas COVID-19 con que se cuenta a nivel estatal, el 55 por ciento está ocupado, y solo en Culiacán ese porcentaje es del 75 por ciento, por lo que de 406 camas que hay en la capital sinaloense, solo hay 106 disponibles. Mientras que de las 308 camas con ventilador, el 60 por ciento aún está disponible.

El funcionario se refirió al nuevo Hospital General de Culiacán, el cual está bajo el mando del Ejército mexicano, y confirmó que hubo detalles en el sistema eléctrico y del aire acondicionado, por lo que se espera que esté en condiciones el fin de semana o la próxima semana.

Alrededor del 60 por ciento de nuestros pacientes se han recuperado, esto habla bien del cuidado que ellos mismo han llevado y del manejo hospitalario.

¿Preparados para fin de cuarentena?

Aun cuando el pico de contagios sigue en ascenso, el secretario de Salud sostuvo que la reapertura del sector económico también es necesaria, y confirmó que este lunes sostuvieron varias reuniones con el sector productivo para analizar esquemas que habrán de seguir para privilegiar la salud. Y aunque aseguró que Sinaloa está preparado para afrontar sus situaciones, admitió que todo dependerá del comportamiento de la ciudadanía.

La Jornada Nacional de Sana Distancia culmina el 30 de mayo, pero Encinas Torres mencionó que continuarán con acciones de vigilancia y capacitación al sector productivo, pues aunque la fecha tentativa para abrir de manera paulatina ciertas actividades es el 7 u 8 de junio, la fecha podría moverse hasta el día 15.

Confirmó que mientras el número de contagios en Culiacán ha ido a la baja, municipios como Mazatlán y Ahome van al alza, situación que atribuyó a la movilización y a las aglomeraciones, por lo que insistió en que las fechas para reiniciar actividades son tentativas. Incluso mencionó que a nivel nacional hay ciudades que apenas han entrado en su fase de mayor contagio, como ocurre en el sur y en el norte de Sinaloa.

Cobros excesivos en hospitales

Sobre el caso de un paciente fallecido por COVID-19 en el Hospital Civil, cuyo cuerpo no entregaban a sus familiares debido a una costosa deuda, el titular de Salud confirmó que ya se solucionó. Y aunque admitió que tratándose de organismos no públicos se entiende que los insumos cuestan, hizo el llamado a que sean solidarios en estos momentos de emergencia sanitaria, que recurran a cuotas de recuperación mediante un tabulador, pero no a cobros indebidos.

En relación con el convenio con instituciones privadas para la atención de mujeres embarazadas en hospitales privados, Encinas dijo que ya se reactivó, y estará vigentes desde ya, hasta después del 20 de junio.

El llamado

El titular de Salud insistió en que el COVID-19 es en serio, tanto que han muerto más de 400 personas en Sinaloa, por lo que pidió acatar las recomendaciones sanitarias de sana distancia y el lavado de manos.

