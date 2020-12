Contagios de Covid-19 en Sinaloa, Culiacán acumula el mayor número de casos

Culiacán.- Este 2 de diciembre, Sinaloa reporta 24 mil 150 casos confirmados y 3 mil 928 muertes durante la pandemia de Covid-19, y en el último reporte informan que se presentaron 85 nuevos contagios y 10 fallecimientos por coronavirus y Culiacán se mantiene en el primer lugar de enfermos en esta entidad, señala la Secretaría de Salud.

Al presentar el reporte diario, Efrén Encinas Torres, secretario de Salud estatal la cifra de 19 mil 818 personas que se han recuperado de la enfermedad y este 2 de diciembre se suman 58 casos, quienes tienen origen en los municipios de Culiacán 50, Mazatlán 16, Ahome 12, Guasave 10 y Navolato 3.

En el día 279 de la pandemia de Covid-19 en el estado, se reportan diez nuevas defunciones se registraron en los municipios de Ahome 3, Guasave 2, Sinaloa 2, El Fuerte 1, Angostura 1 y Choix 1, mismos que presentaban enfermedades como diabetes e hipertensión. Las edades de las personas fallecidas se encuentran entre 63 a 79 años y corresponden a cinco hombres y seis mujeres.

Esta noche de miércoles, Encinas reporta 85 nuevos pacientes con coronavirus se ubican en los municipios de Culiacán 61, Ahome 12, Mazatlán 5, Guasave 3, Navolato 3 y Angostura 1.

Las personas confirmadas con Covid-19 deben de permanecer aislados hasta ser reportados que no padecen el coronavirus dentro de las dos semanas que permanece el virus en el organismo, en caso de no presentar complicaciones graves (Coepriss llama a no ir a fiestas decembrinas para evitar contagios de Covid-19 en Sinaloa).

La dependencia estatal precisa que se tienen 404 casos activos, así como se agrega el dato de mil 235 sospechosos que esperan el resultado del laboratorio para determinar si están contagiados o descartarlos. Estas personas se localizan en Ahome, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Rosario, Mocorito, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Cosalá. Concordia y Elota.

Las estadísticas del porcentaje de hospitalizados solamente presenta movimiento de 32.8% a 32.7% en casos de pacientes activos y por tercer día se mantiene de un 1.7%, que corresponde a aquellos en estado de gravedad.

Pacientes activos por municipio:

Culiacán: 251

Mazatlán: 52

Ahome: 43

Guasave: 33

Navolato: 9

Sinaloa: 3

Salvador Alvarado: 3

Choix: 2

El Fuerte: 2

Angostura: 2

Mocorito: 2

Elota: 1

Rosario: 1

San Ignacio: 0

Cosalá: 0

Badiraguato: 0

Concordia: 0

Escuinapa: 0

Total de recuperados: 19,818

8319 Culiacán

3467 Mazatlán

2772 Guasave

2437 Ahome

667 Salvador Alvarado

577 Navolato

286 Sinaloa

259 Escuinapa

236 Angostura

221 El Fuerte

124 Badiraguato

123 Rosario

84 Mocorito

65 Cosalá

60 Choix

44 Elota

40 Concordia

37 San Ignacio

Total de muertes: 3928

1430 Culiacán

734 Ahome

611 Mazatlan

455 Guasave

142 Salvador Alvarado

134 Navolato

84 El Fuerte

82 Angostura

63 Escuinapa

49 Sinaloa

41 Mocorito

29 Rosario

19 Concordia

17 Badiraguato

14 Elota

12 San Ignacio

9 Choix

4 Cosalá

Casos sospechosos:1,235