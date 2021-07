Contagios de Covid-19 suben en jóvenes y bajan en mayores de 60 años en Sinaloa

Sinaloa.- Los jóvenes de 18 a 29 años y adultos menores de 40 años concentran el 30 por ciento y el 24 por ciento del total de los contagios de Covid-19 en la tercera ola que afecta a la población de Sinaloa.

En tercer sitio han sido más infectadas las personas de 40 a 49 años, con el 21 por ciento de casos. El estado se mantiene en alerta máxima, siendo el único en México en semáforo rojo. En menor medida, los nuevos contagios han enfermado a niños (3 por ciento de los casos), adolescentes (4 por ciento) y mayores de 60 años, estos últimos ya han sido protegidos totalmente con dos dosis de vacunas, desarrollando así inmunidad, mientras que se sabe que los grupos de menor edad tienen síntomas leves o cursan la enfermedad asintomáticos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estos datos fueron analizados por Debate con base en las estadísticas diarias de enfermos de covid-19 reportadas en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud federal de 2020 y hasta el 20 de julio de 2021. La Secretaría de Salud de Sinaloa no da a conocer estos números precisos en sus informes diarios, lo cual podría ayudar a dar certeza a la población y ayudar en la prevención ante el incremento de desinformación.

Leer más: ¿Cómo detectar la Covid-19 en los niños y adolescentes?

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que la covid-19 puede llegar a afectar a niños y a jóvenes, sobre todo a quienes viven con diabetes, obesidad, hipertensión o con problemas inmunológicos. Esto no exime a los niños, adolescentes y jóvenes, quienes pueden ser transmisores o enfermarse y desarrollar síntomas fuertes de covid-19 —para la mayoría pueden ser moderados—.

Las autoridades sanitarias continúan insistiendo en el uso del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Aunque hay un 56 por ciento de la población en edad de ser vacunada totalmente inmunizada en Sinaloa, según la Secretaría de Salud estatal, en nuestro estado será hasta la próxima semana que el grupo que más está sufriendo los contagios (18 a 29 años) reciba la primera dosis de protección; las personas de 40 a 49 años continúan en espera de la segunda, así como los de 50, mientras avanza al mismo tiempo la aplicación de la primera dosis para los treintañeros.

Para menores de 12 años, aún no han sido desarrolladas vacunas; y en México, el Sistema Nacional de Vacunación aún no ha anunciado protección para el grupo de 13 a 17 años. La aplicación de este antígeno es discutida en algunos países como Inglaterra, donde solo se aplicará a menores de edad con los problemas de salud que pueden causar complicaciones, así como aquellos con síndrome de Down. Quienes poseen su esquema completo de vacunación en Sinaloa son actualmente los maestros, con una dosis de Cansino; así como mayores de 60 años, que han recibido vacunas como Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

En el análisis de datos y curvas epidemiológicas, como dato positivo en un panorama complicado se observa una disminución de contagios en el grupo de 60 a 69 años respecto a la primera ola de un −60 por ciento; también en los adultos mayores de 70 años hay −24 por ciento menos casos, ello al analizar el punto más álgido de enfermos por día, en junio de 2020 (primera ola) vs julio de 2021 (tercera ola) en ambos casos, lo cual muestra la efectividad de las vacunas.

Quienes han recibido dos dosis de antígeno aún pueden contagiar la enfermedad, pero en menor medida. Uno de los objetivos máximos ha sido disminuir las hospitalizaciones y decesos, que tanto estaban afectando a los adultos mayores. Por ejemplo, AstraZeneca logra una eficacia de hasta 80 por ciento 15 días después de la segunda dosis y Pfizer hasta un 94.6 por ciento, de acuerdo con el Ministerio de Salud de España. Con análisis estadístico de Ángel Partida.

Aumentan casos en los más chicos

Para el grupo de edad menor de 12 años aún no hay vacunas aprobadas a nivel mundial. La tercera ola, sin duda, marcó un alza de casos de más de un 150 y 180 por ciento respecto a la primera y segunda olas para los niños; sin embargo, aún sin el regreso a clases presencial, no se observan números fuera de control.

Al alza SARS-CoV-2 entre adolescentes

Se ha informado que los más jóvenes podrían contagiarse de covid-19, pero, en muchos casos, pasar desapercibido, ya que normalmente no desarrollan síntomas o estos son muy leves. En Sinaloa se tiene el registro de que en junio comenzaron a subir los contagios en adolescentes de 13 a 17 años, hasta llegar a 31 casos en un día.

Adultos de 40, tercer grupo más afectado

Después del grupo de 30 años, los de 40 están también siendo afectados en esta tercera ola de contagios. Se espera que con el avance de la vacunación, bajen los casos y se refuercen medidas de prevención, pues una sola dosis de vacuna no protege totalmente contra el virus SARS-CoV-2. El pico máximo llegó a 127 enfermos por día.

Mayores de 50 años

Algunos municipios se encuentran esperando recibir la segunda dosis de su vacunación para lograr la inmunización completa en este grupo de edad. El mayor número de casos por día ha afectado a 62 personas. Es importante informar a quienes no han decidido vacunarse que confíen en que la vacuna puede salvar sus vidas.

Veinteañeros son los que padecen más contagios

Este grupo podría haberse sentido confiado, pues los casos más graves se habían desarrollado en mayores; os doctores han indicado que la obesidad, hipertensión y diabetes pueden llegar a ponerlos en una situación vulnerable. El 10 de julio se detectaron hasta 201 casos en un día. Casi 10,400 veinteañeros han enfermado desde 2020.

‘Millennials’, en riesgo

El segundo grupo que concentra los nuevos contagios en esta ola son los de 30 a 39 años. El 10 de julio se alcanzó los 161 casos,. Desde el inicio de la pandemia han enfermado cerca de 10,700 . Apenas el pasado 10 y 11 de julio se inició la aplicación de la primera dosis de vacunas en Culiacán y Mazatlán,. No tienen el esquema completo.

Curva más baja que en primera ola

Los contagios en los mayores de 60 también han sido menores, en comparación con la primer ola. A partir de julio de este año, que alcanzaron un máximo de 31 casos a nivel estatal, han ido descendiendo. Este grupo ya tiene dos dosis de la vacuna anticovid-19.

Ancianos protegidos

Una buena noticia es que los contagios en el grupo de mayores de 70 años han disminuido, en comparación con la primera y segunda olas, lo cual muestra la efectividad de las vacunas, han indicado autoridades federales. En esta tercera ola, el pico mayor de casos fue de 18, incluso por debajo que los casos en niños y adolescentes.

Leer más: Reportan 240 nuevos casos activos de Covid-19 en el sur de Sinaloa

Los Datos

Desinformación

Algunas personas se han resistido a vacunarse debido a información falsa o engañosa sobre posibles efectos secundarios o efectividad de las vacunas.

Vacaciones

Ante la llegada de las vacaciones y alta movilidad de la población, en Sinaloa se relajaron medidas como la portación de cubrebocas.

Aterrador: Bombero es arrastrado violentamente por el agua

Síguenos en