Contagios por fiestas decembrinas: Síntomas en la cuarta ola y problemas con el permiso del IMSS en Sinaloa

No están seguros dónde pudieron contagiarse de covid-19, pero sí que fue en el marco de las fiestas de fin de año y que los síntomas en la cuarta ola de contagios ya se presentaron, así como los problemas con el permiso del IMSS en Sinaloa. En común tienen que diversos familiares, así como compañeros de trabajo, resultaron positivos al virus del SARS-CoV-2 casi al mismo tiempo entre la semana pasada y esta.

Por fortuna los síntomas que han presentado y el de sus cercanos han sido menos severos y la enfermedad ha sido menos agresiva en comparación a la ola de la variante delta, la cual azotó Sinaloa con incremento en la letalidad (casos que terminaron en muerte de los infectados). Los testimonios presentados por ELDEBATE tenían las dos dosis de la vacuna.

Una mujer mayor de 50 años, con dos dosis de Pfizer en Los Mochis, señaló sentirse “rara” desde la semana pasada y como iba a recibir la tercera dosis de la vacuna esta semana, decidió realizarse la prueba de covid-19, pues sabía que debía estar sana para evitar alguna complicación de acuerdo a las recomendaciones médicas.

Sentía la garganta constipada, como piquetes de dolor en la cabeza y los ojos con lagañas, nada de tos. La vio un médico general, quien le recetó solo paracetamol con horario. No quiso tramitar la incapacidad para ahorrarse filas y pidió un permiso en su empresa.

Matrimonio en Culiacán, edades alrededor de los 40 años, con dos dosis de AstraZeneca, él se empezó a sentir mal la semana pasada y ella desde este lunes. Les confirmaron a través de pruebas de antígenos o rápidas que tenían covid. Sus hijos no presentan síntomas.

Él sentía ligeras molestias en la garganta que fueron empeorando hasta sentir un dolor muy fuerte al pasar alimentos y hasta la saliva, tenía mucha inflamación, en la nariz nunca tuvo escurrimiento, comenta que sentía un malestar “como de aire helado” al respirar y no podía dormir, le siguió una tos ocasional con poca flema. Tuvo ligero dolor de cabeza. Después de cuatro días ya no sintió molestias aunque se encuentra ronco.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado no recetar antibióticos para tratar la covid-19, a este paciente le prescribieron esto al igual que a su esposa, aunque cada caso es diferente. Su esposa ha tenido tos seca constante, en momentos, temperatura, cuerpo cortado, dolor de cabeza y dolor en el pecho, pero los doctores le explicaron que es por la fuerte tos, descartada la neumonía.

µ Sin gravedad

En Culiacán, otro joven del rango de los 30 años, quien recibió las dos dosis de la vacuna de origen chino, Sinovac, enfermó también la semana pasada. Comenta que ya se había infectado en la primera ola aunque en aquella ocasión no tuvo síntomas. Esta vez ha sentido como un resfriado común, pero con la diferencia de que ha perdido el olfato y el gusto, un síntoma característico del covid-19.

Tuvo dos días calentura, otro común denominador con otros enfermos fue el dolor de garganta y tos con flemas aunque no tuvo escurrimientos nasales. Le recetaron paracetamol, loratadina y omeprazol, el médico le recomendó dejar el aislamiento a los cinco días, pero de preferencia le indicó aislarse si podía 10 días para más seguridad. Su esposa tuvo también síntomas leves, pero decidió no hacerse la prueba.

Un testimonio más es de una jovencita de 25 años con dos dosis de la vacuna AstraZeneca, en Culiacán, quien comentó que diversas personas en su empleo se enfermaron de covid-19, por lo cual considera que también ella se contagió aunque no lo ha confirmado aún con una prueba. Señaló que está segura, pues tuvo dos días fiebre, dolor de cabeza y ahora tiene dolor muscular, escurrimiento nasal y ardor de garganta. El nuevo coronavirus solo puede ser confirmado a través de pruebas aprobadas por la OMS ya sea de antígenos o PCR.

La joven no desea acudir a tramitar la incapacidad a las instalaciones del Seguro, por lo cual ha insistido en obtener el permiso covid en línea (imss.gob.mx/covid-19/permiso); esto de manera remota, como lo anunció el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, el pasado martes, para evitar así las aglomeraciones (nota: bit.ly/3fpiVl8), sin embargo, la muchacha platica que estuvo intentando el miércoles y jueves sin buenos resultados porque la página del IMSSle marcaba error.

Enfermos realizan largas filas

De acuerdo al testimonio de una habitante de Los Mochis, Marisol, de 43 años, ante los síntomas de covid-19 y posteriormente con la confirmación de una prueba que le realizaron en una farmacia-consultorio, intentó sacar su incapacidad laboral en línea, desde el pasado lunes, de manera infructuosa; narra que a medida que avanzaba y llenaba sus datos en la página web, esta la sacaba y marcaba error, como si estuviera saturada, dijo, trató lo mismo en varias ocasiones hasta la noche del martes y continuó el miércoles por la mañana, pero al no tener éxito decidió acudir a las instalaciones del Centro de Seguridad Social del IMSS, a un lado del Hospital de Ginecopediatría número 2.

Marisol tenía tos seca, dolor de cabeza y garganta. Se había aislado, pero salió de su casa para justificar sus faltas en el restaurante donde trabaja. En el Seguro se dispusieron unas carpas en unas canchas para atender a un gran número de personas que le refirieron estaban formadas desde temprano, Marisol tomó un video que nos compartió y puede verlo en el Facebook de Debate Mochis (link: bit.ly/3K7QMx1).

Explicó a este medio que se dividió a los pacientes en dos grupos: uno para quienes iban a que les hicieran pruebas rápidas para detectar covid-19 y otros ya llevaban la confirmación y se encontraban esperando para tramitar su incapacidad laboral en otra fila, estos pasaban a unos módulos donde había cuatro médicos, quienes no revisaban a los enfermos covid, sino solo llenaban las incapacidades; “se supone la página era para que no fueras y no hubiera más “contagiadero”, había un señor quitándose el cubrebocas, decía: “al cabos somos positivos”.

Había llegado al Seguro cerca de las 11:30 de la mañana y terminó hasta las 4 de la tarde, ante la alta afluencia de personas tramitando el documento “te da el sol un rato, sin comer, gente tosiendo, esperando desesperada, me tocó el 130, dieron bastantes turnos”, alcanzó a calcular más de 200, el trámite también se retrasó, dijo, ya que hubo un cambio de turno del personal de salud alrededor de las 3:30 p. m.

A Marisol le dieron una incapacidad de 10 días y deberá volver a estas filas para obtener el alta médica con la prueba negativa de covid-19, así podrá regresar a laborar. Observó a muchas personas portando uniformes “como si se hubieran sentido mal en sus trabajos”, dijo. Ella tiene más familiares enfermos y por fortuna su hija de 2 años y medio no ha tenido ningún síntoma, tampoco su esposo e hijos mayores.

¿Tienes los síntomas del Covid-19?

Ante sospechas de covid-19 y síntomas debe realizarse una prueba para confirmar. Los médicos desaconsejan automedicarse, pues cada caso es diferente y depende de la edad, el tiempo de exposición al virus, el momento en que fue diagnosticado y recibió tratamiento, y sobre todo en estos momentos pesa mucho si el paciente se encontraba o no vacunado, así como si tiene algún tipo de comorbilidad, como obesidad, hipertensión, diabetes o problemas inmunológicos.