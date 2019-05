Conteo de restos en fosas clandestinas no corresponde a Fiscalía

Culiacán, Sinaloa.- Es a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Estatal así como al Consejo Estatal de Seguridad Pública a quien por ley les corresponde hacer el conteo de los restos localizados en las fosas clandestinas dijo el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo.

Sólo en lo que va de este año se han localizado113 restos de los cuales 5 en enero, 13 en febrero, 42 en marzo, 31 en abril y 22 en mayo.

De acuerdo al Fiscal siempre se les ha dado el apoyo necesario a los colectivos de búsqueda para que busquen las fosas clandestinas.

Ríos Estavillo también dijo que en los próximos días se reunirá con la coordinadora nacional de búsqueda para conocer el programa de trabajo que traen.

Ricardo Jenny del Rincón coordinador ciudadano del CEPS pidió el pasado jueves que las autoridades contabilizarán a los restos localizados en las fosas porque no los están contando en el mes alegando que no fallecieron en ese periodo lo cual no se puede determinar debido a que la Fiscalía tiene deficiencias en el equipamiento y personal.