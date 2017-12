Continua investigación contra ex funcionario estatal

Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado aún se encuentra investigando el caso del ex subsecretario de normatividad e información registral, Bernardo Cárdenas Soto, por posibles irregularidades en la entrega de licencias para la venta de bebidas embriagantes.

La titular de la dependencia, Emma Guadalupe Félix Rivera informó que en este caso en particular no les hizo entrega de ningún pliego a los señalados, porque no hay un monto determinado como irregular, pero la información que se obtuvo se turnó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y será dependiendo de los resultados que se arrojen, las posibles acciones a tomar en consecuencia de los casos.

Bernardo Cárdenas Soto.

Fue el pasado martes cuando acudió a la ASE a aclarar dudas el señalado y el director de inspección y normatividad, Gerardo Hervas, y al ser entrevistado por la prensa, Cárdenas Soto, aseguró que se siente tranquilo porque en la dependencia en donde laboró en la administración anterior, se realizó un buen trabajo.

La auditora destacó que dicha auditoría a la dirección de normatividad se realizó por la petición del Congreso del Estado para abordar la secretaría general de gobierno y sus direcciones, aunque comentó, aún se encuentran investigando a fondo el tema, y en caso de que se encuentre algún asunto más por ser aclarado se podría volver a citar al ex funcionario.

"En este caso no tenemos un pliego para ellos, no hemos podido, debido a esa cuestión que no está clara, no pudimos emitir un pliego, porque no hay un importe determinado, debido que se trata a cuestiones procedimentales, si de la investigación que realice transparencia se advierten otras cuestiones y dan otros resultados, ya procederemos en consecuencia", puntualizó.

Bernardo Cárdenas Soto.

A la fecha han acudido a la ASE, ya sea a comparecer o a aclarar ciertas dudas u observaciones hechas por la autoridad, el ex secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros; el ex secretario de innovación gubernamental, Karim Pechir; el ex secretario de educación, Gómer Monárrez, así como a través de su personal el ex secretario de la secretaría de desarrollo social y humano y actual secretario de pesca, Juan Ernesto Millán Pietsch ha estado al pendiente y le ha dado seguimiento al tema.

Y así como han acudido algunos de quienes ocuparon algún cargo en la adminsitración estatal anterior, Félix Rivera comentó que podrían continuar llamando a más ex funcionarios, y el próximo año se dará inicio con la auditoría a las personas que actualmente se encuentran en la función pública.

Ex subsecretario de normatividad e información registral, Bernardo Cárdenas Soto a comparecer: