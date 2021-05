Continúa protesta de Somos más que 53 ante falta de pagos de fondo de vivienda en Sinaloa

Sinaloa.- Integrantes de Somos más que 53 siguen en plantón en el Palacio de Gobierno de Sinaloa debido a la falta de pagos del fondo de vivienda, desde ayer se plantaron y tuvieron cuatro reuniones las cuales no llegaron a ningún acuerdo por lo que permanecerán ahí hasta que les resuelvan.

Dichos manifestantes anteriormente ya se habían manifestado en las oficinas de Issstesin así como en el mismo palacio de gobierno por lo que se dijeron cansados de tantas promesas incumplidas a lo que ahora se plantaron permanente con cobijas y casa de campaña en la explana del lugar.

Teodosio Joel Fausto García, líder del movimiento señaló que ven injusto a tener que reclamar algo que por derecho les corresponde, misma situación que han llegado a tener más de 3 mil demandas.

Informó que de más de 10 mil afectados solo se han cobrado alrededor de 30 pagos por lo que siguen exigiendo el fondo de vivienda.

Ayer nos atendieron tuvimos cuatro reuniones pero de esas cuatro reuniones no nos han resuelto nada, nos ofrecen siempre, pero no cumplen ayer estaban ofreciéndonos irnos a 15 días de la resolución pero siempre nos han dicho así y no cumplen realmente ya lo tenemos comprobado”.