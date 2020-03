Comerciantes de Culiacán piden que no les quiten su fuente de empleo

Culiacán, Sinaloa.- Comerciantes del Centro Cívico Constitución, por tercer día consecutivo, acudieron ayer al Ayuntamiento a sostener un plantón para pedirle a las autoridades municipales que les regresen las cosas que se llevaron al momento de que les derribaron sus establecimientos.

Ángel González, adulto mayor que utiliza silla de ruedas para desplazarse, aseguró que su puesto de venta de comida era el único ingreso que tenía desde hace alrededor de 36 años, ahora explicó no saber de qué vivirá, y no se resigna a estar únicamente esperanzado a que sus hijos le den.

En su condición y por su edad, está seguro de no encontrar trabajo, razón por la que solicita al alcalde Jesús Estrada Ferreiro que le dé una solución.

Lo sucedido

Angélica González explicó que el pasado domingo, cuando llegaron a su lonchería, ubicada a un costado del Zoológico, se encontraron con que había desaparecido. Al parecer con maquinaria pesada personal del Ayuntamiento les tumbó todo.

Aspectos del plantón fuera del Ayuntamiento de Culiacán. Foto: El Debate

Además, se llevaron el tanque de gas, la estufa, el refrigerador y demás mobiliario; así como refrescos y perecederos que estaban en el congelador, que era parte de su inversión. Indicó que tienen tres días acudiendo al Palacio Municipal y no les dan una explicación de dónde están sus cosas ni qué va a pasar con sus establecimientos.

Aseguró no saber a qué se va a dedicar, porque la venta era su única fuente de empleo; además, ahorita no cuenta con recursos para empezar de nuevo, porque ni lugar de venta tiene. Como si esto no fuera suficiente, lamentó que no hay trabajos porque con la pandemia del coronavirus algunas empresas están cerrando.

Explicación

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que sí les habían notificado en tiempo y forma, y que en el lugar solo había dos establecimientos que operaban, y los demás estaban cerrados.

Aseguró que se registraron muchas quejas de ese lugar porque allí algunos ciudadanos fueron víctimas de asaltos durante las noches, y los encargados no se hacían responsables.

Se comprometió a revisar si hay personas con mucha necesidad, para ver en qué se les pueda apoyar, ya que no le presentaron documentos en los cuales se constatara que estuvieran pagando algún impuesto.