Continúan comercios de Culiacán sin negar ingreso a niños, embarazadas y adultos mayores 

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de la recomendaciones emitidas por el ayuntamiento de Culiacán para que el sector comercio y restaurantero se aumente los protocolos sanitarios contra la propagación de Covid-19 y donde se incluía el negar acceso a niños, embarazadas y adultos mayores, hasta el momento no se a rechazado el ingreso a clientes, dio a conocer Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco) Culiacán.

Explicó, que por mantenerse el semaforo epidemiologico en amarillo, no se a decretado por las autoridades de salud dicha medida, pero con la intención de evitar que se siga dando propagación de contagios, se han reforzado las medidas que se habian estado aplicando anteriormente y sin cambios.

Destacó que la intención es no negar acceso a los clientes, por lo que se a estado solicitando en algunos giros el que se cuente con el certificado de vacunación al ingresar, sin embargo, no hay cultura por parte de las personas de portarlo a quienes no se les niega el acceso y se les hace la invitación a mostrarlo en su próxima visita.

En cuanto a la restricción de accesos, el líder de la cámara empresarial aseguró que se estará analizando poder implementar esta medida en un futuro de seguir aumentando los casos de covid-19, ya que lo que se busca es evitar que se pueda generar una paralización de la economía como sucedió durante durante el inicio de la pandemia.