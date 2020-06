Continúan empresas sin recibir créditos estatales en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-A pesar de que la secretaría de economía estatal afirma que en el programa Emergente del COVID-19 ya se han otorgado 558 microcréditos, por un monto promedio de apoyo de 24 mil 578.85 pesos cada uno, el sector empresarial se pregunta, ¿en dónde están los créditos otorgados?, ya que no hay un solo asociado a las diferentes cámaras empresariales que haya recibido el apoyo económico de gobierno.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer en las reuniones con el sector empresarial, los créditos torgados son equivalentes a 13 millones 715 mil pesos, y además de esto en cuenta con 1, 392 solicitudes por procesar, que son equivalentes a 54 millones 480 mil pesos, esto pues actualmente se cuenta con un retraso en la otorgación.

Además, se han reestructurado 365 créditos y que en cuanto al Programa Impulsa con Nafin hay ya 158 cédulas para otorgar créditos, a través de 8 bancos a mismo número de solicitantes, equivalente a 381 millones 550 mil pesos, con créditos promedio de 2.4 millones de pesos.

La inconformidad de los diferentes sectores empresariales durante los casi 70 días en los que llevan paralizados los negocios a sido recurrente, sobre todo en el tema de apoyos crediticios, condonación de impuestos o prorrogas para el pago de servicios.

“Los apoyos no se han visto, todavía los estamos esperando, nuestro secretario reconoce que se han retrasado y pues si se han visto lentos sobre todo en las negociaciones de los bancos, nacional financiera y todo eso de las reglas”, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

De esta forma destacó que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es como se ha accedido a los créditos, sin embargo, son muy pequeños y no alcanzan para las necesidades que están arrastrando los establecimientos.

En lo que corresponde a los apoyos crediticios de gobierno del estado, opinó que es poca cantidad de financiamientos, y la mayoría no se han entregado, por lo que se espera que sea a partir del 16 de junio cuando empiece el reparto, como de acordó con autoridades.

“Ojalá que no sea tarde y que la medicina llegue cuando ya el enfermo no la pueda aprovechar, ya que se muera el enfermo, porque la perdida de empresas y de empleos es enorme si no se actúa a tiempo”, reiteró.