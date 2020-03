Continúan en reducción los precios de gasolina Magna

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que hace más de una semana los precios de los combustibles van a la baja, aún hay gasolineras que se rehúsan a bajar los costos.

En uno de los establecimientos más económicos el litro de gasolina Magna está en 15.90; sin embargo, en otros lugares no han modificado los 19.99 en que se tenía hace algunas semanas.

Rubí Urrea, encargada de una gasolinera local, detalló que los precios se basan en lo que es publicado por Pemex diariamente, por lo que buscan que sea un precio justo para los clientes, motivo por el cual los 15.99 que están manejando en la gasolinera que opera logró el incremento de más del 50 por ciento de clientes en las últimas dos semanas.

Baja repentina

Durante más de un año, los costos se ubicaron entre los 19, 20 y 21 pesos, por lo que las personas se encuentran muy satisfechas con el cambio.

En torno a ello, la trabajadora reconoció que no todos los dueños de gasolineras están aplicando la disminución con el fin de tener un mayor rango de ganancias, pero las gasolineras vecinas, al ver la competencia, deciden adaptarse, ya que en el tema de los costos no están obligados los establecimientos a seguir un rango de precio: “Hay quienes no se están bajando tanto por margen de utilidad o por cuestiones de cada estación, pero se tiene que buscar que el beneficio sea mutuo”, expresó Rubí Urrea.

Litros completos

Javier Ortega, usuario, dijo que la diferencia es de más de 70 pesos menos en los veinte litros que adquirió, por lo que en estos momentos compra en los establecimientos que se encuentran más económicos, y que además den los litros completos: “Que esté más barato, pero que te rinda, porque muchos te dan más barato, pero no te rinden los litros que según te dan”, expresó el cliente de una gasolinera local de la capital de Sinaloa.

La información del cambio de precio en su caso llegó mediante la difusión que se realiza en redes sociales, en donde además ubicó las gasolineras más baratas del municipio.