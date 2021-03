Continúan jubilados del Issste exigiendo pagos por salarios mínimos y no por UMAS en Culiacán

Sinaloa.- El día viernes, los jubilados y pensionados se manifestaron en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issste) en Culiacán para exigir a las autoridades pagos por salarios mínimos y no por UMAS.

Todo ello a causa de que, el día 17 de febrero tomó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución de que las pensiones se paguen con UMA y no salarios mínimos.

La problemática radica en que la UMA tiene un valor de 89.62 pesos como unidad de medida, mientras que, el salario mínimo es de 141.70, por lo que, en vez de ganar 42 mil 510 pesos al mes, les pagan 26 mil 866 pesos. Señalan que, el robo es de más de 14 mil pesos mensualmente.

En esta ocasión, los jubilados que manifestaron sus inquietudes son maestros de la SNTE sección 27, los cuales mencionaron que, esta situación es ilegal porque la ley del Issste dicta en el artículo 17 que el UMA no fue creada para el pago de pensiones.

Carlos Rea, maestro jubilado, mencionó que, este dinero les hace falta a los jubilados para sus nietos y medicamento y que esta situación no es consecuencia del gobierno actual, si no que, viene de los gobiernos neoliberales, principalmente del gobierno de Peña Nieto.

La rueda de prensa fue convocada por los maestros de la SNTE sección 27 pero señalaron que, no solo se manifiestan por ellos, si no por todos los afectados. Hay jornadas de lucha en todo el país y la inconformidad en el estado inició manifestándose con un primer plantón el viernes pasado y este 5 de marzo habrá caravana motorizada, con autos y aparatos de sonido. La caravana será del botánico a las 4 de la tarde y aún no hay itinerario, pero, planean recorrer las principales calles de la ciudad, como la avenida Álvaro Obregón y Francisco I. Madero.