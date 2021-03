Continúan las restricciones para esta Semana Santa en Culiacán

Sinaloa.- Miguel Ángel Cervantes, alcalde provisional de Culiacán mencionó que, como gobierno municipal se tomó la decisión de que los centros recreativos de la ciudad permanecerán cerrados durante las festividades de Semana Santa.

A pesar de la opinión que dio a conocer el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de que los centros recreativos operarían en dichas fechas, el alcalde se mostró en contra de tal postura.

Miguel Ángel Cervantes señaló; no es cuestión personal es para proteger la salud de los culiacanenses. No es un toque de queda, pueden salir pero, no a lugares recreativos para evitar aglomeración ya que,todo lo que se ha ganado en dos meses se puede perder en cuatro días, ya vienen las vacunas así que es importante no agravar la situación.

La instrucción para la policía municipal será que no se permita el acceso a las zonas recreativas y aunque, la orden no es que se use la fuerza pública, esta se ejercerá de ser necesario. Los elementos estarán al pendiente y todo permanecerá cerrado.

Las restricciones incluyen parques, playas y eventos religiosos, la decisión se tomó en la reunión con las autoridades correspondientes realizada este martes 16 de marzo.

Estas medidas se tomarán exclusivamente los días santos que abarcan desde el miércoles hasta el domingo.