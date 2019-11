Continuarán fallas en servicio de recolección de basura en Culiacán

Sinaloa.- El sistema de recolección de basura sigue presentando deficiencias en el municipio de Culiacán, y este continuará en las próximas semanas.

El subgerente de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Rodolfo Audelo Avilés, anunció que el incumplimiento del servicio se debe a que los trabajadores sindicalizados tienen derecho a ausentarse durante el mes de noviembre alrededor de doce días, establecidos en el contrato colectivo de trabajo, lo que afecta en la prestación de este servicio público.

En el área de Recolección de Basura se cuenta con un total de 600 empleados, de los cuales 450 son basificados, quienes durante los días 1 y 2 de noviembre tuvieron el derecho a ausentarse por ser el Día de los Angelitos y de los Muertos.

En esos días, los trabajadores que quedaron disponibles se concentran en cumplir el primer cuadro de la ciudad y en las zonas donde existe mayor demanda, como los panteones. “Los sindicalizados tienen derechos a descansar sábado, domingo y días festivos”, explicó el funcionario municipal.

Descansos

En el Ayuntamiento de Culiacán, el martes 12 de noviembre los sindicalizados no se presentarán a laborar por ser día de asueto, al celebrarse el Día del Trabajador Municipal, situación que afectará de nuevo el servicio de recolección, por lo que se encuentran buscando otras medidas con las que no se vean afectadas las colonias para que los desperdicios no den una mala imagen de la ciudad.

Posteriormente se estarán ausentando desde el 16 al 18 de noviembre, con motivo del puente que se realizará por un aniversario más de la Revolución mexicana. “Este tipo de fallas son las que se presentan a raíz de que los trabajadores están faltando”, dijo.

Los sectores donde se tiene gran demanda, además del centro, son La Campiña y Las Quintas, ya que además de haber casas habitación, hay una gran cantidad de comercios, entre ellos restaurantes, que diariamente sacan desechos a los depósitos.

Medidas

El funcionario explicó que algunos de los trabajadores se dirigen a retirar más la basura que dejan algunos comercios, descuidando las áreas de las casas, por lo que se implementará un cambio de estrategia con el fin de que de manera oportuna se pueda atender a todos los sectores del municipio.

El titular de la dependencia negó que no se les estén atribuyendo los pagos por horas extras a quienes laboran en esta área y que ha sido en esta Administración cuando se les está apoyando al duplicarles su salario.

Denuncias

Los sectores donde se han recibido denuncias ciudadanas por la falta de recolección de basura son las colonias Los Pinos, 6 de Enero, Los Lirios, Bugambilias, Pemex, Progreso y Cañadas.

El servicio en estas colonias se ha ausentando hasta cinco días, y en algunas el camión recolector no ha pasado desde el fin de semana.