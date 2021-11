Contra bancos, en Sinaloa se superan las 11 mil quejas ante la Condusef en el 2021

Sinaloa.- A tener sumo cuidado en el uso de tarjetas de crédito y débito, exhortó Guadalupe Espinoza Calderón, delegada en Sinaloa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esto pues en lo que va del 2021, suman 11 mil 285 quejas ante la unidad de atención al usuario en la entidad.

La delegada especificó que entre las quejas de usuarios inconformes destacan los retiros en cajeros automáticos no reconocidos, consumos no reconocidos en comercios, transferencias electrónicas no aplicadas y no reconocidas, esto por el incremento de pagos con tarjeta de crédito y débito, además de negativas de pagos de indemnización, de los cuales solamente el 70 por ciento son resueltas.

"La verdad es que no todo conciliamos aquí, yo creo que sí estamos hablando de un 70 por ciento que puede ser conciliado y lo demás son asuntos que no podemos resolver, que el banco no está dispuesto a conciliar con nosotros", expuso Espinoza Calderón.

Leer más: Sector ganadero tiene incrementos de más del 70% respecto al Presupuesto de Egresos

Esto pues en la mayoría de las veces, los bancos no llegan a conciliación con el usuario cuando trata de retiros en cajeros automáticos no reconocidos, al afirmar que, de alguna manera, el afectado proporcionó su número de nip a quien realizó el hurto de efectivo y no se llega a acuerdos satisfactorios para ambas partes.