¡Contra el Covid-10! sanitizan camiones urbanos y reparten cubrebocas en Culiacán

Sinaloa.- En busca de seguir con las medidas de sanidad y ante el alza de repuntes de contagios Covid-19 que se han presentado en el estado, autoridades de Vialidad y Transportes de Culiacán se encuentran sanitizando los camiones urbanos y entregando cubrebocas a los usuarios.

Miguel Ángel Loaiza Pérez, director de Vialidad y Transportes del estado, comentó que están atendiendo y dándole seguimiento a esta cuarta ola que se está presentando.

“Atendiendo esta etapa tan complicada y tratando de darle seguimiento y hacer conciencia a la gente del uso del cubrebocas y al operador también que no se quite el cubrebocas”.

Señaló que hasta el momento no han encontrado faltas en la ciudadanía y de ser así se les llama la atención de un inicio y en caso de ser necesario se les aplicará una sanción. Reiteró que las recomendaciones y sanciones son tanto para usuarios como choferes y en el caso de estos últimos de no acatar las medidas no podrán manejar los camiones.

Ayer entregaron más de mil cubrebocas y seguirán con los operativos para evitar que se relajen las medidas.

En semanas pasadas, los camiones se podían observar con gran cantidad de usuarios, rebasando la capacidad que estos tienen para operar, sin embargo, la ciudadanía se subía sin importarles.