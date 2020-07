Contra inseguridad se requieren estrategias claras y continuas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Una estrategia clara y con continuidad en el tema de seguridad es lo que se requiere para bajar los índices delictivos, ya que cada cambio de gobierno no se habla de metas a lograr en cuanto a delitos y se está cambiando reiteradamente, lamentó Carlos Juárez Cruz, director en México del Institute for Economics and Peace.

Durante una reunión con Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero, misma que fue organizado por Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juárez Cruz, destacó la importancia de contar con claridad en lo que se quiere lograr corregir en el tema de seguridad.

“No he visto nunca un gobierno municipal, estatal, federal o cualquier nivel que diga para el próximo año voy a reducir tanto por ciento los homicidios y ese es mi objetivo, y vamos a revisar dentro de 12 meses si bajaron o no bajaron, si subieron o no subieron y que porcentaje tienen, nunca lo he visto”, recalcó.

En torno al problema dijo que lo que es común observar es que se presente alguna estrategia para bajar los índices delictivos al iniciar un gobierno, y posterior a ello, si se presenta un incremento es justificado en que la estrategia esta funcionando y se está ejerciendo presión contra los delincuentes, lo que se dice de igual manera si bajan los índices.

Por lo que a su parecer el gobierno no acepta cuando se interpreta mal la realidad y se están aplicando estrategias equivocadas que en realidad no están funcionando o están complicando la situación que se presenta en el estado o municipio.

Ya que opinó, se deberían de aceptar las fallas con la finalidad de replantear, corregir y buscar que se tengan buenos resultados, por ello el trabajo de los ejercicios de mostrarle a las autoridades las cifras claras de lo que esta pasando en la sociedad.

Sin embargo, destacó la necesidad de que se tenga claridad del porqué y para que se están realizando los análisis de las cifras, pues en ocasiones una cifra normaliza la tragedia y no narra, ni cuenta la historia de la verdadera situación que vive el país, si es para comparar con fechas anteriores, para comparar con otros estados o países o para darle seguimiento a la política pública.

