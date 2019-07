Contrarreforma para reducir el número de diputados se analizará

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que el grupo parlamentario de Morena incluyó en su agenda legislativa la contrarreforma para que permanezcan cuarenta diputados en el Congreso, esta posibilidad será analizada, puesto que el Instituto Nacional Electoral ya inició la nueva distritación de los municipios.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, dijo que la reforma electoral mandada por el gobernador Quirino Ordaz en la pasada legislatura no es una situación fácil de analizar, pues existen opiniones muy diversas entre diputados al respecto, por lo que la contrarreforma no se haría a la brevedad.

Sin embargo, la coordinadora morenista reafirmó que, en su consideración, reducir el número de curules a treinta contraviene con la representación correcta de la población.

“La idea es poder abrir foros de discusiones, es un tema que no se resuelve en días, es una pequeña parte de la reforma electoral que requiere análisis, y lo que yo he dicho es que hemos recibido opiniones de distintos diputados, no solamente Morena, que están de acuerdo con la contrarreforma”, dijo.

Contrarreforma incongruente

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, se pronunció en contra de la pretensión de echar atrás la reforma promovida por el mandatario estatal.

Además, criticó el hecho de que los diputados de Morena se manifiesten a favor de la permanencia de cuarenta diputados, cuando la austeridad en los recursos públicos ha sido la bandera de su Gobierno: “Ordaz Coppel fundamentó la reforma en un reclamo ciudadano. Ellos estuvieron pidiendo una reducción en los recursos del Congreso y los cabildos. No fue una ocurrencia, sino que se atendió un reclamo. Es contradictorio, sobre todo viniendo de una fuerza política que promueve la austeridad republicana”, mencionó.

Asimismo, el diputado del PRI comentó sobre la posibilidad de que la actual legislatura aplace la aplicación de la reforma de la Ley Electoral hasta el 2024 para prevenir la reducción de las curules en las siguientes elecciones y tener tiempo para lograr un mejor consenso.