Contratos de trabajadores de la salud serán renovados: Cuén Ojeda

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda instruyó a todos los hospitales de Sinaloa a renovar el contrato de los trabajadores para que continúen con sus labores durante la pandemia del Covid-19.

El también Director General de los Servicios, recibió la indicación del gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que se renueve el contrato a todos los trabajadores cuyo acuerdo concluyó hoy 31 de diciembre.

Cuén Ojeda pidió tranquilidad para los trabajadores de salud al señalar que el propio Gobernador del Estado solicitó que estos contratos sean renovados, para así otorgar más y mejor atención médica a la población sinaloense.

“El día de hoy tuve una plática con el gobernador del estado de Sinaloa con Rubén Rocha Moya y coincidimos él prácticamente me dio una instrucción que no hay que correr a la gente que está por contrato en este momento en los diferentes hospitales y en ese tenor giré la orden por instrucciones del gobernador y desde aquí les mando un mensaje a los trabajadores que están por contrato que están firmando cada tres meses se les va a renovar el contrato, les pedimos simplemente una disculpa por lo que pasa eso no estaba a la mano de un servidor pero ya todo se aclaró y no tienen problema alguno en este momento desde aquí les envió un saludo y desde luego que tengan un feliz año nuevo que haya éxito y sobre todo que haya salud”, manifestó.

El responsable de la salud en la entidad, aclaró que los contratos para estos trabajadores son renovados cada tres meses, sin embargo, en esta ocasión se generaron incertidumbres de parte del personal de salud que labora bajo un contrato, por ello reiteró su llamado a que tengan confianza en el gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya y continúen laborando con la misma entrega y responsabilidad que les caracteriza en los servicios de salud de Sinaloa.