Convoca Feliciano Castro a seguir con el diálogo y tolerancia en parlamentos sobre identidad de género y aborto en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, convocó a un ambiente de tolerancia y diálogo de los grupos a favor o en contra de las iniciativas de identidad de género, despenalización del aborto y derecho a la vida, y negó que existan presiones de grupos religiosos para evitar reformas, porque hay libertad para legislar con las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A pesar de las denuncias de la presidenta de la Comisión de Igualdad y Familia, Almendra Negrete Sánchez, donde afirmó que diputados de oposición a Morena en el Congreso del Estado están siendo coaccionados, amenazados y presionados por grupos religiosos para votar en contra de las iniciativas mencionadas.

En el mismo tema, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez, aseguró que no hay ningún tipo de amenazas de grupos religiosos hacia los priistas, y recomendó a la diputada Negrete Sánchez, que diga el nombre de los legisladores que han sido amenazados.

Por su parte, el presidente de la Jucopo, adelantó que no hay fecha para celebrar una sesión extraordinaria y abordar uno de los temas por el pleno, debido a que no hay un acuerdo de los grupos parlamentarios para definir sobre un tema en particular. Insistió que escuchan a todos los representantes en cada Parlamento Abierto.