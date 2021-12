Convoca Juan Carlos Estrada a Roxana Rubio a la prudencia y a Adolfo Beltrán a no renunciar al PAN

Sinaloa.- El Comité Directivo Estatal del PAN de Sinaloa se prepara para la entrega-recepción, pero se consideró necesario convocar a la candidata Roxana Rubio Valdez a no hacer comentarios que puedan causar más heridas, así como pidió al diputado Adolfo Beltrán Corrales a que dé marcha atrás a la decisión de abandonar a este instituto político, porque no hay ninguna renuncia escrita.

El presidente del PAN estatal, Juan Carlos Estrada Vega señaló que va a entregar un PAN con resultados no esperados por el pasado proceso electoral, pero insistió, que se logró regresarle la voz a este partido político como oposición y colocarlo como el más transparente, serio, responsable y con credibilidad, que fueron unos de sus compromisos al iniciar su gestión y que se logró.

“El PAN estaba mudo y no participaba en ninguna declaración, las ruedas de prensa habían desaparecido, no había ninguna respuesta de la dirigencia y era muy grave para un partido político de oposición”, explicó.

Actualmente, el PAN en Sinaloa está dividido y con temores entre la militancia, que podría abonar las decisiones que se tomen a nivel nacional, debido a que los panistas que recibieron las agresiones, son personas muy respetables y si “cuando el río suena, es porque agua lleva”, agregó.

Felicitación

Aclaró que él no tiene por qué felicitar a Roxana Rubio, es muy inmaduro la declaración de ella, y consideró que nadie puede obligar a felicitar a una persona, y “yo no estoy en condiciones de andar haciendo lo que a gusto de otros, en este caso, piensan que es lo que se debe hacer, y por ahí señalaron que era anti institucional, pero dijo en qué sentido y me apego al marco normativo”.

Estrada Vega manifestó que en el momento que le digan de los órganos superiores del PAN que haga la toma de protesta de la nueva dirigencia de Acción Nacional, ya podrá felicitar a la candidata ganadora.

Después de la elección interna, en el PAN se sigue un procedimiento que consiste en el envío de los resultados de parte de la Comisión Estatal Organizadora a la Comisión Permanente que revisa, dictamina y valida o no. A partir de ahí, se fija una fecha para la toma de protesta y la entrega-recepción, que puede durar varias semanas y que en caso de él se ocupó un mes.

En este caso que se presentó la impugnación por la candidata Verónica Montaño Cisneros, que será la Comisión de Honor y Justicia del CEN del partido político

En cuanto a la investigación de los hechos ocurridos el pasado 19 de diciembre, dijo que la Fiscalía General del Estado no lo ha buscado, porque en ningún caso tuvo una intervención, debido a que él se encontraba votando en Choix.

Renuncia de Adolfo Beltrán

Precisó que el legislador local se encuentra fuera de la ciudad y espera conocer de manera directa sus pretensiones, pero lamentó su decisión de renunciar a una militancia de 27 años por ser un excelente cuadro panista.

“Espero que las cosas se puedan corregir y él continúe militando en el PAN por muchos años más”, ante la necesidad que tiene este partido político de tener personas como él para fortalecerlo, que cualquier salida de un militante, debita por el cargo que ocupa como legislador y su conocimiento que tiene de la política.

A las personas que han comentado de que no sucedieron los hechos violentos la madrugada del domingo 19 de diciembre, “yo les desearía que ojalá no les pase nada similar, porque no me imagino una situación tan difícil y terrible que te encañonan delante de tus hijos y amenazan fuerte, que de tal forma dice uno que estoy haciendo aquí y de alguna manera se ha venido a complicar y quizás en ese momento de desespero, el diputado publicó ese tuit”.

Conciliación

Se pronunció por la actitud de todo dirigente debe de ser conciliatoria y buscando siempre limar asperezas, aunque sea sencilla una elección, siempre hay asperezas y heridas, y tomando protesta, la nueva presidenta tendrá que dedicarse a ver cómo se va a sentar con los diferentes actores, pero también no se debe hacer comentarios que puedan causar heridas a esas personas, y aplica la frase de que “calladitos y calladitas se ven más bonitos y bonistas”, para poder conciliar y no quedar más confrontados.