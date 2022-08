Convoca Luque Rojas a la Sepyc a solicitar recursos extraordinarios para reparar las escuelas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Para las escuelas que se están en trámite el seguro de daños a sus instalaciones, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa, José Manuel Luque Rojas se pronunció por que las autoridades estatales y la Sepyc soliciten un recurso extraordinario para realizar en forma urgente las reparaciones.

Primero se tienen que ponen en condiciones para atender a los estudiantes y posteriormente recuperar el recurso de los seguros, porque es una prioridad ante el trámite administrativo que se sigue con los ajustadores, calcular los daños y la inversión, que en muchas ocasiones termina hasta en un semestre o el ciclo completo.

Consideró la necesidad de tomar medidas extraordinarias para dejar en condiciones mínimas de funcionamiento a las escuelas, que están en el grupo de condiciones precarias.

Celebró que los estudiantes iniciaran con un ciclo de clases presenciales, pero en particular hizo un llamado a las y los directores de las escuelas a que atiendan la resolución al 100 por ciento de regresar a las aulas.

Reconoció que existen escuelas que siguen en turnos de 50 por ciento en clases presenciales y otros virtuales en el semestre vigente, como es la secundaria ETI número 2 en Ahome.

Te recomendamos leer:

La prioridad del gobierno estatal y de la Sepyc se destinar los recursos públicos a 119 escuelas que están en condiciones no óptimas para regresar a clases, que presentar problemas desde que no tienen aire acondicionado, no sirven los baños, hay condiciones precarias en los baños y la infraestructura no es la adecuada.