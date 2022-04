Convoca Morena en Sinaloa que nadie se quede en casa y participe en la revocación de mandato 

Sinaloa.- Hay que salvar y fortalecer la Cuarta Transformación (4T) y no permitir que en las elecciones de 2024 desaparezca Morena, que debe recuperar la institucionalidad, sin ataques entre militantes, porque el pueblo pone y el pueblo quita, planteó Hortensia Sánchez Galván, secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, al convocar que nadie se quede en casa y participar el próximo domingo 10 de abril en la revocación de mandato.

Al participar en la primera convención estatal morenista en Sinaloa, manifestó que el pueblo pondrá el ejemplo a la estructura interna de Morena, políticos, gobernantes, y servidores públicos, al acudir a emitir su opinión con una democracia participativa.

Las consecuencias de la consulta será hacia aquellos funcionarios públicos que no quieren cambiar la forma de gobernar al pueblo y de hacer política para el pueblo y por el pueblo, son ellos los que se tiene que dirigir, que va a demostrar una democracia participativa, que es una obligación para decidir si continua un gobernante.

Reorganización de morenistas

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo “hay les dejo a Morena, que es un legado para todos los mexicanos y para el país, cuídenlo”, y tiene que ser el pueblo que ha mostrado una transformación de conciencia.

La Cuarta Transformación que se logró por la democracia participativa y se requiere recuperarla con los principios que le dieron origen de no robar, no mentir y no traicionar, bajo el respeto del estatuto.

Esta convención muestra a una La militancia se está organizando, quiere una democracia participativa dentro del partido Morena, y están en su derecho, que se hará con respeto y autoridad, aunado a exigir transparencia, finalizó.