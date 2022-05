Convoca PRD al Poder Legislativo a actuar con legalidad y no con las vísceras contra Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- El Poder Legislativo de Sinaloa debe actuar en la legalidad y no con las vísceras, pues si el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha violentado la ley, que se actúe en consecuencia, exigió el presidente estatal del PRD, Oner Lazcano Ochoa.

Por ello, señaló que el alcalde de Culiacán en su momento no fue sensible a las causas de la gente, no atendió conforme a su derecho el caso de las viudas de policías municipales ni los descuentos al servicio de agua potable a los más vulnerables.

Pleito Rocha-Cuén

En este mismo sentido, Lazcano López hizo un llamado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que se deje el pleito mediático contra el alcalde de Culiacán, lo mismo contra el secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues si no quiere a Cuén en su gabinete que le pida la renuncia y que se dé certidumbre a la atención de los grandes temas en la entidad.

Seguridad a periodistas

El presidente del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano López exigió al Congreso del Estado que activen protocolos para la protección a comunicadores de la entidad y que la fiscal Sara Bruna Quiñónez realice a la brevedad el esclarecimiento del asesinato del columnista de El Debate, Luis Enrique Ramírez.

También hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que desde las mañaneras se deje de atacar a quienes son críticos a su gobierno, que sería un primer paso para que se respete la libre expresión y por ende la integridad de los periodistas.