Convoca Sergio Mario Arredondo a conocer el nuevo calendario de fiscalización de la cuenta pública de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Una convocatoria a los servidores públicos de los Ayuntamientos y del Gobierno estatal, legislativo y judicial, realizó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas, para no violentar las leyes y reglamentos de la administración pública.

Ratificó a los funcionarios públicos que les debe quedar claro y sin amenazas que deben cumplir la ley, no buscar interpretarla y "no decir esto si lo hago y esto no", porque ya era el momento de que poner un alto en el Poder Legislativo estatal, a cuatro años de reprobar las cuentas públicas de los entes fiscalizados y sin consecuencias para alcaldes y demás servidores públicos.

El diputado del PRI explicó la importancia de la reforma constitucional aprobada el 30 de junio en materia de fiscalización por parte de la 64 legislatura, que tiene como objeto armonizar los diversos conceptos, facultades y atribuciones de la ley local con los establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que impacta en la reducción de plazos en la presentación y revisión de la cuenta pública.

Los cambios que se avecinan en la revisión de las cuentas públicas permitirán que en el mismo año se conozca el actuar de los responsables de los entes públicos, al recibir el informe general y los individuales de la revisión y fiscalización que serán votados por el Pleno el 30 de noviembre.

Puntualizó que el fin es lograr el fortalecimiento, seguimiento y control de la cuenta pública, con una mejora en la revisión y fiscalización superior y garantizando el cumplimiento de la normatividad, que además vendrá a ser reforzada con la incorporación del buzón digital y la utilización de auditorías forenses.

Los tiempos para la fiscalización de la cuenta pública 2021

El nuevo calendario para la revisión de la cuenta pública marca, que la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2022, el Poder Ejecutivo la presentará a más tardar el 31 de marzo de 2023, y una vez recibida, el Congreso del Estado la va a turnar a la Auditoría Superior del Estado.

Será el 31 de agosto de 2023 cuando la ASE presente a la Comisión de Fiscalización el informe general ejecutivo e individuales de los entes públicos y se estableció el plazo de ocho días naturales para la notificación, y después de hacer del conocimiento las observaciones e irregularidades detectadas, se dan 20 días naturales para presentar aclaraciones, que antes era un término de 30 días.

Concluido este plazo, el primero de noviembre de 2023, la ASE está en condiciones para emitir el informe sobre la evaluación de la cuenta pública 2022 de los tres poderes y de los entes públicos descentralizados.